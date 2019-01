Pesic: "Jugamos un baloncesto excelente los primeros 20 minutos"

Publicado 04/01/2019 23:28:48 CET

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha manifestado tras ganar este viernes al Darussafaka Tekfen Istanbul (97-65), en la primera jornada de la segunda vuelta de la Euroliga, que se va con la sensación de haber jugado un baloncesto "excelente" en la primera mitad (54-27) y de que el aficionado del Palau Blaugrana está conectado con el equipo.

"Gracias a nuestro excelente inicio del partido, con la mejor defensa de la temporada y gran energía, control del ritmo del partido, jugamos un baloncesto excelente los primeros 20 minutos. Una vez más mostramos la importancia de hacer bien las cosas en defensa", manifestó en rueda de prensa.

Pesic celebró haber jugado con "responsabilidad" en el uno contra uno. "Cada jugador queriendo ganar a su rival directo, así todo es más fácil para jugar bien en ataque, mover el balón para jugar por dentro o encontrar un tiro abierto", apreció.

"Sí, he disfrutado. Con nuestra gran actitud y responsabilidad, en el uno contra uno, al ganar duelos directos, por ejemplo Jaka Blazic contra Douglas, su mejor jugador. Nuestro objetivo era como siempre eliminar su organización del juego e hizo un gran trabajo. Estoy muy contento con esto", se sinceró.

No obstante, pese a estar sextos en la clasificación, en zona de 'playoffs', no quiere pensar en ello. "No me interesa la estadística mucho, no me interesa la clasificación en este momento. Para muchos no es importante estar primeros en la ACB, por qué debe ser importante no estar primeros en Euroliga", comparó.

"CUANDO ACABE ENERO, PODREMOS HABLAR"

"Vamos a jugar muchos partidos en enero, muy duros en la Euroliga contra Milán y Panathinaikos. Cuando acabe enero, podremos hablar sobre la clasificación; ahora es una victoria importante que se debía lograr si queremos clasificarnos para 'playoffs'", reconoció al respecto.

Sobre sus jugadores, comentó que están contentos; más allá de por haber ganado, por haber ganado "mucha confianza en defensa". "Se necesita esta confianza en ataque, pero los profesionales necesitan confianza en defensa, porque así se sienten cómodos a nivel ofensivo, para crear situaciones en ataque", señaló.

"Es importante preguntar a los jugadores cómo se sienten si el Palau está lleno. Es muy importante, porque entrenamos y luchamos cada día, viene un partido y todos nuestros jugadores deben demostrar que pueden jugar al baloncesto como lo hicimos los primeros 20 minutos", afirmó.

"Tenemos la sensación de que los aficionados tienen también la sensación de que el equipo quiere ganar", indicó Pesic finalmente sobre la actitud del Palau, con más de 6.000 aficionados para ver este duelo ante el colista.