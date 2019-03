Pesic: "Jugamos un partido perfecto de inicio a fin"

Publicado 19/03/2019 23:25:09 CET

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que su equipo ha jugado un partido "perfecto" de inicio a fin para batir al Herbalife Gran Canaria (93-64) en la Euroliga, en un duelo en el que destacó el apartado defensiva y la confianza que ganaron atrás para atacar con soltura y tener "superioridad".

"Jugamos un partido perfecto, desde el inicio hasta el final. En los primeros minutos tuvimos algunos errores en pérdidas, pero jugamos bien en ataque y en defensa. En la segunda parte mejoramos la concentración, la defensa fue excelente, jugamos muy bien", celebró en rueda de prensa.

Para Pesic es clave tener esa confianza atrás. "Si tienes confianza en defensa, en duelos directos ante sus bases y escoltas, como Eriksson, luego en ataque no tienes ningún problema. Esta noche fue especial, estuvimos muy bien en triples con récord esta temporada, es muy difícil repetir el meter 19 triples en un partido", aportó.

"Pienso que ha sido un partido en el que jugamos una gran defensa, con confianza y competitividad. Teníamos deseo de mejorar en defensa y es un muy buen mensaje para todos los jugadores; podemos jugar en ataque sin problemas si tenemos una buena defensa y deseo de ganar los duelos directos", recalcó.

En cuanto a las molestias que impidieron jugar a Kevin Seraphin, aseguró que no es nada grave. "Seraphin estaba muy bien antes, pero durante la preparación no se sintió muy bien en la rodilla, pero no es grave. Podría ayudar al equipo pero no queríamos correr riesgos porque sabemos que su rodilla no está perfecta", recordó.

"Mi familia está allí en Múnich. Es una ciudad muy bonita, no como Barcelona pero tiene otras cualidades. Tengo muchos amigos allí, me siento todavía como una parte del Bayern Múnich, mi trabajo allí fue para mí muy importante, en el inicio de un nuevo proyecto. Me gusta ver que mejoran cada año", manifestó sobre Múnich y el Bayern, siguiente rival este jueves en la Euroliga.