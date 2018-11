Pesic: "No podemos ir a Moscú celebrando el triunfo antes"

Publicado 08/11/2018 19:13:24 CET

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado este jueves que no pueden visitar al Khimki Moscú, rival este viernes en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con la idea de "celebrar el triunfo antes" ya que prevé un duelo muy complicado en el que deberán parar a Alexey Shved y a un grupo "mucho más completo" que el de hace un año.

"Siempre es mejor si ganas que si pierdes. Nuestro objetivo siempre es prepararnos para ganar, pero como se sabe, el otro también quiere ganar. Un equipo como el Khimki tiene experiencia, tiene el objetivo mínimo de clasificarse para los 'playoffs', y no se puede ir allí celebrando el triunfo antes del partido", aseguró a los medios.

Los blaugranas, que encadenan tres victorias consecutivas y tienen un balance positivo de 3-2 que hacía mucho que no tenían, confían en ganar pero Pesic avisa de que en la Euroliga una sola derrota "puede molestar" para clasificarse para los 'playoffs'.

"Cada partido es como el último de la temporada para nosotros y para otros equipos. Cada partido es competitivo, tendremos nuestra oportunidad y tenemos ilusiones de ir a Moscú a jugar el baloncesto que podemos jugar y ganar", auguró en este sentido el técnico blaugrana.

Además, no quiere pensar en que el año pasado los blaugranas ganar al Khimki a domicilio. "El pasado no existe en el deporte profesional, el Khimki ahora es otro equipo, mucho más completo. Ahora tienen más calidad y más opciones, juegan muy buen baloncesto", aseguró.

"Vienen de dos partidos en casa jugando muy bien pero perdiendo ante Efes en el último momento, también jugaron bien contra Milán y en el último segundo perdieron con otro triple", comentó sobre las dos últimas derrotas del equipo ruso, que no obstante viene de sumar su primer triunfo.

En este sentido, aseguró que les espera un "muy buen rival". "Juegan un baloncesto moderno con mucho físico y salto, y sobre todo tienen a Shved en su mejor forma. Tenemos tiempo para analizar y mejorar nuestro juego, y para prepararnos", aseguró en este sentido sobre la estrella rusa, que promedia 25,6 puntos por encuentro.

En cuanto a la primera derrota del Barça Lassa en la Liga Endesa, en Fuenlabrada, aseguró que no le preocupa que tuvieran altibajos. "Estamos en noviembre, es tiempo de intentar dedicar más tiempo a analizar nuestro equipo, por qué ganamos o perdemos. Estamos en una fase de trabajar mucho para mejorar no sólo nuestro juego táctico, si no también la concentración y volver al partido cuando no jugamos bien", aportó.

Por su parte, el pívot Pierre Oriola negó estar pensando en el balance de 3-2 sino en intentar ganar al Khimki para seguir con la buena racha. "No pensamos en el balance positivo sino en el partido, en el Khimki, el más importante que tenemos ahora. Pensamos en intentar ganar y en hacer las cosas bien", aseguró.

"Esperamos un partido difícil, con un equipo de mucha calidad, difícil, interiores no muy altos pero sí de físico importante. Tienen a Shved, uno de los máximos anotadores en la Euroliga", avisó el pívot catalán.

Además, cree que el haber ganado fuera, en Estambul ante el Darussafaka, les da "aire" antes de afrontar esta serie de tres partidos seguidos lejos del Palau Blaugrana. "Siempre es importante sumar fuera, como lo hicimos ante el Darussafaka aunque sufrimos en la segunda parte. Nos dio aire, vienen tres partidos seguidos fuera pero el más importante es este", manifestó.