Pitino: "Hemos perdido pero jugado mejor que en las victorias anteriores"

El entrenador del Panathinaikos, Rick Pitino, comentó este viernes que sus pupilos habían jugado mejor ante el Barça, pese a caer en el Palau Blaugrana (98-86), que en las dos victorias anteriores contra Baskonia y Olympiacos, pero lamentando haber fallado en defensa y en el rebote, cosas que deben mejorar junto a la mentalidad del equipo.

"No sirve anotar 19 puntos si dejas que te metan 20. Este es el mensaje para todos los jugadores; esta noche tuvimos muchos tiros que fallamos. Y tenemos que mejorar en el rebote, en ataque y en defensa. Jugamos mejor esta noche que en las dos victorias", afirmó en rueda de prensa.

"En las anteriores victorias jugamos un baloncesto de equipo pobre, pero ganamos. Esta noche en la segunda parte, jugamos mejor y perdimos. No es problema de talento, sino de jugar con intensidad y eso es un problema de mentalidad. Los problemas los tenemos en la defensa y el rebote, en lo esencial del juego", añadió Pitino.

El técnico del PAO añadió que, a veces, los resultados pueden parecer obvios aunque el partido no sea así. "Esta noche tuvimos tiros abiertos de tres y los fallamos. Ellos anotaron todos, en un partido ajustado, igualado. Es un parte obvia de por qué perdimos esta noche", argumentó.

"Dicen que el rebote es una de nuestras debilidades, hoy no hemos cogido rebotes tras fallar tiros, pero me preocupa escuchar que el Barça tiene una nómina de jugadores de 40 millones, nosotros de 10. Pero les decía a mis jugadores que qué tenía que ver esto con saber cerrar o no el rebote", indicó algo molesto.

En este sentido, pidió más fuerza a los suyos de cara a cerrar rebotes. "Da igual lo que cobres para coger el rebote. Somos buenos para ganar, sabemos qué es bloquear el rebote, pero el Barça jugó con gran corazón, y con honor, y merecen tener crédito", manifestó finalmente.