El pívot Nate Reuvers renueva con el Valencia Basket hasta 2028

Archivo - Nate Reuvers, del Valencia Basket, en acción durante un partido de la Liga Endesa disputado entre el FC Barcelona y el Valencia Basket en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este martes la renovación del pívot estadounidense con pasaporte húngaro Nate Reuvers hasta 2028, ampliando por dos temporadas más el contrato que unía al interior con la entidad 'taronja'.

Reuvers, de 27 años y 2,11 metros, afronta su tercera temporada en el conjunto valenciano y se ha consolidado como uno de los hombres importantes en la rotación interior de Pedro Martínez, especialmente en la Euroliga, donde es actualmente el jugador interior más valorado del equipo con 10,6 créditos de media.

El pívot promedia 10,5 puntos por encuentro en la máxima competición continental, con un notable 70,4 por ciento de acierto en tiros de dos y un 43 por ciento en triples, además de aportar 3,2 rebotes y 0,7 tapones por partido.

Formado en la Universidad de Wisconsin, donde sigue siendo el máximo taponador histórico del programa, el interior aterrizó en Valencia procedente del Pallacanestro Reggiana tras haber pasado previamente por el baloncesto croata e italiano, y desde entonces ha ido aumentando su protagonismo en el equipo.

En 2024 obtuvo la nacionalidad húngara y debutó meses después con la selección de Hungría, mientras que a nivel de clubes dio un paso adelante en su rendimiento bajo las órdenes del técnico Pedro Martínez. En la presente temporada está firmando hasta ahora su mejor campaña como jugador del Valencia Basket, con casi 10 puntos y más de tres rebotes por encuentro entre todas las competiciones.

Su regularidad también le ha permitido acumular ya 162 partidos con el conjunto valenciano, lo que le sitúa como uno de los jugadores estadounidenses con más encuentros disputados en la historia del club. Además, su impacto defensivo se refleja especialmente en los tapones, apartado en el que ya se ha hecho un hueco entre los mejores de la historia 'taronja' en el global del club.