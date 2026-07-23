El pívot Olek Balcerowski firma por el Barça hasta 2028

Archivo - Olek Balcerowski en un partido con Unicaja - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje del pívot polaco Olek Balcerowski, de 25 años y 2,16 metros de altura, que llega libre tras desvincularse del Unicaja y firma con el conjunto blaugrana hasta el 30 de junio de 2028 para reforzar el juego interior del nuevo proyecto blaugrana.

Balcerowski aterriza en el Palau después de una larga trayectoria, en la que ha conquistado una Euroliga (2024) y una Liga griega (2024) con el Panathinaikos, una Eurocup (2023) con el Gran Canaria, además de una Basketball Champions League (2025), una Copa del Rey (2025), una Supercopa Endesa (2024) y dos Copas Intercontinentales FIBA (2024 y 2025) con el Unicaja.

El club blaugrana destacó en un comunicado que el jugador, formado en España tras llegar al Gran Canaria con solo 13 años, ocupará plaza de jugador de formación ('cupo'). El pívot, nacido en Swidnica (Polonia), sobresale por su movilidad, capacidad atlética y versatilidad ofensiva, al combinar su presencia cerca del aro con un lanzamiento exterior fiable pese a sus 2,16 metros.

Balcerowski debutó con el primer equipo del Gran Canaria con apenas 17 años y disputó la Euroliga por primera vez en la temporada 2018-19. Tras consolidarse en el conjunto canario, fue elegido dos veces mejor jugador joven de la Eurocup y levantó el segundo título continental en 2023, antes de dar el salto al Panathinaikos.

En el conjunto ateniense conquistó la Euroliga y la Liga griega en la temporada 2023-24, mientras que los dos últimos cursos defendió la camiseta del Unicaja, con el que disputó 68 partidos de Liga Endesa y amplió su palmarés con la Basketball Champions League, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y dos Copas Intercontinentales FIBA antes de comprometerse con el Barça hasta 2028.