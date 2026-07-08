El pívot ucraniano Alex Len deja el Real Madrid

Archivo - Alex Len intenta una canasta en un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto confirmó este martes la marcha del pívot ucraniano Alex Len, jugador que llegó al club a finales de octubre para ocupar el hueco del congoleño Bruno Fernando y que no pudo terminar la campaña a causa de una lesión.

"El Real Madrid CF y Alex Len han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas", señaló el conjunto madridista en su página web.

Len, que firmó por lo que restaba de campaña y la siguiente 26-27, ha tenido un paso bastante discreto por el once veces campeón de Europa, donde el técnico italiano Sergio Scariolo no le dio demasiado protagonismo hasta la lesión de Walter Tavares en abril. Sin embargo, poco después, sufrió una lesión en el pie y no pudo jugar el resto de temporada.

El jugador ucraniano, que acaba de cumplir 33 años, se macha del Real Madrid tras participar en 21 partidos de la Liga Endesa, en los que promedió 7,1 puntos, 3,5 rebotes y 9,6 de valoración, y en 23 de la Euroliga, con medias de tres puntos, dos capturas y 3,7 créditos de valoración.