Pradilla: "Ese gen competitivo del Real Madrid también es una característica mía"

Jaime Pradilla durante un partido con la selección española - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Jaime Pradilla tiene "mucha ilusión" por su fichaje por las próximas cinco temporadas por el Real Madrid, un equipo que considera que tiene "un gen competitivo" que también puede ser una de sus "características" en la pista.

"Estoy con mucha ilusión, con ganas de empezar a trabajar y de ponerme la camiseta lo antes posible para jugar delante de nuestra afición. Ese gen competitivo, de que cada partido es muy importante y se lucha hasta el final, creo que también es una característica mía. Es algo que estoy muy ilusionado de poder transmitir a este club", señaló Pradilla a 'Real Madrid TV'.

El aragonés cree que ha ido "creciendo año a año" y que algo que se le da "bien" es la de ser "un jugador dinámico, con mucha energía". "En cada partido intento leer lo mejor posible en qué pueda ayudar al equipo. Es un gran reto intentar ayudar en facetas diferentes y quiero seguir creciendo para mejorar", subrayó.

El internacional quiere en esta nueva etapa "seguir dando pequeños saltos como jugador y como persona, seguir creciendo y ayudar al equipo en todo lo que pueda para estar lo más arriba posible y pelear por todos los títulos". "Por lo que se caracteriza el Real Madrid es en Europa, creo que ese gen en Europa es algo que llama mucho la atención y ganar una Euroliga sería algo muy bonito. Ojalá lo pueda conseguir", deseó Pradilla.

Este espera "con mucha ilusión y ganas" jugar ante su nueva afición. "He podido vivir partidos como visitante y en la grada, y es algo que tengo ganas de vivir como jugador local. Tengo ganas de poder ponerme la camiseta para saltar al campo y jugar", admitió, recodando que coincidirá con jugadores que conoce "bien" y que le van a "ayudar en el día a día". "Intentaré ayudar a todos mis compañeros para que a mí también se me haga más fácil esta adaptación. Tengo ganas de empezar a competir con ellos", remarcó.

Y de los "muchos" jugadores destacados que haya en el Real Madrid, que tiene "los mejores de Europa", destacó a Walter Tavares. "Dentro de la pista, cuando te pones en la zona con él, te impacta. Luego, también he tenido posibilidad de hablar con él alguna vez y tiene un corazón increíble y me parece una persona increíble", confesó.