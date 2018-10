Rafa Martínez reconoce que su renovación "no era una decisión fácil" y agradece la confianza al club

Publicado 07/09/2018 16:09:49 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Valencia Basket, Rafa Martínez, ha querido agradecer la confianza depositada a su club por firmar una renovación que "no era una decisión fácil" debido a su veteranía y sus recientes problemas de lesiones, por lo que se ha mostrado "muy ilusionado en este año con retos".

"Estoy muy contento de estar aquí otro año, es mi casa, me siento muy identificado aquí. Quiero dar las gracias por la confianza recibida en un momento tan complicado como este con las lesiones. Al club, a Paco, a todos los que lo forman porque no era una decisión fácil. Estoy muy ilusionado con en este año con retos, el primero el de la rodilla y volver a jugar, que seguramente voy a conseguir con la ayuda del equipo y del club", garantizó Martínez durante el acto conjunto para celebrar su renovación y la de Will Thomas.

Por su parte, el presidente del club, Vicente Solá, le dijo a Martínez que su importancia en el club "no se puede medir en cifras". "Casi no se puede decir con palabras. Aquí estamos hablando de sentimientos. De identificación con unos colores y una forma de hacer las cosas. De esfuerzo para seguir mejorando y estar siempre a disposición de lo que el equipo necesite en cada momento. De sacrificio pensando siempre antes en el beneficio del equipo que en ti mismo", le agradeció.

En cuanto a Thomas, el mandatario reconoció que la negociación para firmar su renovación no fue "sencilla". "Hemos podido retener a un jugador con una durabilidad excepcional y una profesionalidad fuera de toda duda tanto en las sesiones de entrenamiento como en los partidos", dijo sobre el estadounidense, quien también transmitió su agradecimiento. "Quería jugar aquí y sí, ha sido un verano muy largo con una negociación por medio, pero se pudo llegar a un acuerdo y estoy de vuelta", explicó.