Rafa Villar, nuevo base del Kids&Us Manresa

Archivo - Rafael Villar - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kids&Us Manresa anunció este jueves la contratación del base español Rafa Villar, procedente del Baskonia, con un contrato de dos temporadas para seguir en la Liga Endesa.

Según anunció el club catalán y detalló la ACB, Villar, base de 21 años y 1,91, refuerza al Manresa después de jugar la última temporada en Vitoria, donde disputó también la Euroliga.

El catalán se formó en la cantera del Barça y pasó tres años en el Hiopos Lleida. Además, Villar fue campeón del mundo con la selección española Sub-19 y campeón de Europa Sub-18, llegando a debutar con la absoluta hace dos años.