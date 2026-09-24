El Real Madrid abre la fase regular con derrota 'in extremis' en Dubái

Archivo - Walter Tavares, en un partido del Real Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este jueves por 78-77 en su visita al Dubai Basketball, con error de Andrés Feliz prácticamente en la jugada final de partido, durante la jornada 1 de la fase regular de la Euroliga 2026-27, tomándose revancha los emiratíes de su derrota ante el mismo adversario en las semifinales de la reciente Supercopa europea.

Esta vez la batalla no era en el Etihad Arena de Abu Dabi, sino en el Coca-Cola Arena de Dubái, donde los locales dieron un primer arreón de 15-7 gracias al acierto de Dwayne Bacon. Sin emargo, el juego exterior visitante tuvo efecto con canastas de Théo Maledon y Facu Campazzo para recuperar terreno perdido y con lucha de Jaime Pradilla en poste bajo.

El exjugador del Valencia Basket se cruzaba varias veces con un viejo conocido de la Liga Endesa, Tornike Shengelia, que cerró el primer acto con 20-16 tras un triple lateral sobre la bocina. Pero más allá de eso, el ala-pívot georgiano no parecía muy atinado y el Dubai BC lo notó de forma negativa durante un segundo cuarto con 18-28 de parcial acumulado.

Andrés Feliz desde fuera y Walter Tavares por dentro habían ayudado a que el Real Madrid dominase en el marcador hasta llegar así al descanso, del cual regresó mejor el equipo entrenado por Xavi Pascual. Élie Okobo y de nuevo Bacon fueron sus estiletes en ataque para nivelarlo casi todo mientras en el conjunto visitante hombres vitales se cargaban de faltas.

La constante aportación ofensiva de Timothé Luwawu-Cabarrot, un par de jugadas buenas de Damian Jones, la solidez de Maledon en dirección de juego y la versatilidad de Mikael Jantunen arriba y en defensa hicieron que el equipo madrileño se mantuviera siempre cerca de su oponente. De hecho, le sirvió como acicate no haberse descolgado sin sus estrellas.

No en vano, Sergio Llull había sido descarte del entrenador Pedro Martínez, y tanto Alberto Abalde como Jaime Pradilla no carburaban lo suficiente en la 'pintura'. Pese a ese escaso aporte y con 'Edy' Tavares dosificado por problema de faltas personales, el Real Madrid logró irse a 65-72 y obligó a que su contrincante se sacase algo de la chistera.

Apareció entonces Filip Petrusev con un triple para estrenar puntaje en este partido y alargar la reacción dubaití (70-72), si bien Feliz clavó otro triple que silenció al pabellón y situó el 71-77 cuando aún quedaban 3:06 para la conclusión. Como réplica, Mfiondu Kabengele quiso protagonismo bregando el poste bajo y sacando tajada para los locales.

Tiro libre a tiro libre, los pupilos de Pascual se acercaron en el marcador y un triple de McKinley Wright IV, después de un desajuste del Real Madrid en transición defensiva, colocó el 78-77 a 51.4 de consumir el reloj de partido. Al regreso de un tiempo muerto, falló Campazzo una internada al aro y Tavares no atrapó el rebote, que le quedó al Dubai.

El siguiente ataque local cuajó lentamente y Pradilla tapó el intento de Bacon de levantarse desde el perímetro, quedando 8.2 por agotar en el cronómetro. Sin embargo, y tras otro tiempo muerto gastado por Martínez, el Real Madrid desaprovechó esa última bala porque Feliz atacó mal y su lanzamiento bombeado hacia el tablero no dibujó la parábola necesaria.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DUBAI BC, 78 - REAL MADRID, 77 (38-44, al descanso).

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Wright IV (12), Okobo (8), Bacon (24), Petrusev (3) y Kabengele (9) --quinteto inicial--; Walkup (5), Shengelia (5), Diakite (6), Blossomgame (-), Bertans (3) y Mintz (3).

REAL MADRID: Campazzo (6), Luwawu-Cabarrot (11), Abalde (3), Pradilla (5) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Jones (10), Feliz (9), Maledon (11), Jantunen (10), Deck (-), Sarr (4) y Procida (-).

--PARCIALES: 20-16, 18-28, 25-18 y 15-15.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Konstantinovs y Peerandi. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.