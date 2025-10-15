El Real Madrid aplica la receta de Scariolo y gana con susto final al Partizán

Los blancos fueron superiores, sufrieron el último cuarto y recibieron la buena noticia de la vuelta de un estelar Théo Maledon

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto ha ganado (93-86) este miércoles al Partizán de Belgrado en el Movistar Arena en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido que ha servido a los blancos para reencontrarse con su mejor versión, en Europa y ante su público, durante media hora, para acabar ganando en un apretado final que devolvió los fantasmas del partido frente a Baskonia.

El entrenador visitante, Zeljko Obradovic, recibió una ovación del pabellón madridista antes de arrancar, por la Copa de Europa ganada en 1995 cuando dirigía al equipo de la capital de España. Sin embargo, su tarde se nubló pronto. Partizán fue inferior durante los primeros 30 minutos frente a un equipo que aplicó a la perfección el manual de instrucciones de Sergio Scariolo, a pesar del susto final debido a la relajación, que recordó al partido de hace 72 horas.

El Real Madrid comenzó mucho mejor que su rival y con tan solo cuatro minutos transcurridos, ya mandaba por ocho puntos (13-5). La defensa blanca se imponía a la ofensiva de los serbios y en ataque, un incisivo Edy Tavares, que se encontró un oasis en la zona serbia, hacía daño desde debajo de la canasta.

El primer cuarto lo marcó el desacierto de ambos equipos desde el perímetro. Los únicos capaces de anotar desde fuera fueron Chuma Okeke y Sergio Llull en el equipo local, junto a Isaac Bonga por parte serbia. Un errático Carlik Jones, base visitante, inquietó poco a la defensa de Scariolo y por ahí se esfumaron las esperanzas balcánicas de terminar los primeros 10 minutos por debajo de la decena de puntos de desventaja.

El inicio del segundo parcial llevó el nombre del ala-pívot canadiense Trey Lyles, con ocho puntos consecutivos, que marcaron la primera gran diferencia de los blancos en el marcador (32-14). Carlik Jones se entonó y Partizán trató de recortar distancias en el electrónico, pero Mario Hezonja, con dos triples, y el base Théo Maledon, que volvió a disputar minutos tras su lesión en el aductor del muslo izquierdo, fueron los encargados de mantener la renta.

La primera parte que firmaron los 'merengues' fue prácticamente una receta de lo que necesitaban mejorar después del partido en Vitoria. Activos en defensa, siempre con un jugador encima del tirador rival, minimizando las pérdidas y agresivos para capturar los rebotes. Justo antes del descanso, dos triples consecutivos del estadounidense Okeke rubricaron la máxima diferencia a favor del equipo de Scariolo, con 19 puntos de ventaja.

El segundo periodo comenzó con amago de remontada. Dos triples y una canasta del ex jugador del Barça Jabari Parker sembraron la intriga en el Movistar Arena. Sin embargo, Trey Lyles y Tavares tenían planes para una tarde de miércoles tranquila. El combinado balcánico seguía intentando acortar diferencias, sobre todo a través de Jones y Marinkovic, pero los madridistas encontraban vías para continuar sumando sin problemas. En este aspecto destacó la vuelta de Maledon, junto a un habitual como Hezonja.

Los últimos 10 minutos fueron la única gran mácula en el partido del Madrid. Los 19 puntos que los de Scariolo llevaban de ventaja al final del tercer cuarto estuvieron a punto de esfumarse en un último parcial para olvidar. Los jugadores del Partizán, que parecían haber visto el resumen del duelo en el Buesa Arena, empezaron a aprovecharse de la relajación blanca, se lo creyeron y llegaron a ponerse a 4 puntos (84-80). El escolta Duane Washington, con tres triples, fue clave en la reacción junto al ya mencionado Parker.

Sin embargo, Maledon demostró este miércoles que ha vuelto con ganas de dejar huella y fue el mejor acompañante de Tavares, que acabó como máximo anotador del equipo. Al final, el Movistar Arena consiguió aplacar la furia serbia y el Real Madrid se llevó la victoria, que le coloca con un balance de 3 triunfos y 1 derrota en lo alto de la clasificación.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 93 - PARTIZÁN DE BELGRADO, 86. (52-33, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz (2), Kramer (-), Deck (6), Okeke (14) y Tavares (19) --quinteto inicial--; Campazzo (2), Llull (3), Maledon (16), Lyles (17), Hezonja (12), Fernando (2) y Garuba (-).

PARTIZÁN DE BELGRADO: Brown (8), Bonga (5), C. Jones (10), Parker (23) y T. Jones (5) --quinteto inicial--; Washington (11), Lakic (-), Marinkovic (13), Muurinen (-), Osetkowski (11), Pokusevski (-) y Bosnjakovic (-).

--PARCIALES: 24-12, 28-21, 23-23, 18-30.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Ryzhyk y Foufis. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.