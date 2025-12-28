Real Madrid, Barça y Valencia Basket cumplen en la jornada navideña

Mario Hezonja, Real Madrid - Unicaja - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se impuso (91-82) este domingo al Unicaja, el Barça cumplió (66-71) ante el Surne Bilbao Basket y el Valencia Basket doblegó (84-79) al MoraBanc Andorra en la navideña jornada 12 de la Liga Endesa.

Los de Sergio Scariolo remontaron en el Movistar Arena para sumar la décima victoria seguida en Liga y mantener el liderato en solitario con 11 triunfos, tras el del UCAM Murcia el día anterior. Los blancos remontaron 14 puntos en la segunda parte con un parcial de 23-4 en el tercer cuarto, un paso al frente en físico y atrevimiento que arrasó con la pintura malagueña.

Mario Hezonja (19 puntos) y Theo Maledon encabezaron la victoria 37 seguida del Madrid en su casa en Liga, con gran papel también de Facundo Campazzo, Edy Tavares y Usman Garuba. El maratón navideño empezó bien igualmente para el Barça, primero este curso que gana en Miribilla, con Willy Hernangómez (19 puntos y 26 de valoración) y Tomas Satoransky (16), y alta intensidad en ambas defensas.

Los de Xavi Pascual despidieron la Liga por 2025 con su sexta victoria seguida, la octava para reforzar sus opciones de estar en la Copa del Rey de Valencia. Un objetivo al que siguen aspirando los 'hombres de negro', aunque son cinco equipos empatados a cinco victorias en el tren que persigue el 'Top 8'.

El propio Valencia Basket, tercero con 9-2, se rehizo de una mala primera mitad en el Roig Arena para dar la vuelta a 17 puntos en contra. Los de Pedro Martínez, sin su habitual acierto en el triple, superaron la batalla del Andorra con Brancou Badio (22 puntos) y Jaime Pradilla (23 de valoración) como los mejores.

En el derbi canario, celebrado en La Laguna, el 'Granca' asaltó la cancha vecina por primera vez desde 2019 para sumar además un quinto triunfo esperanzador para pelear por la Copa del Rey. Dos triunfos seguidos en una semana que devuelven la fe en Jaka Lakovic y un equipo que secó a los de Tenerife.

Los de Txus Vidorreta, que mantienen la zona alta en la tabla (8-4), se ahogaron en un 5/27 en triples y los visitantes, con no mucho más acierto, ganaron en defensa y ganas con un arreón decisivo al inicio del último cuarto (48-60).

A dos minutos del final empató la Laguna Tenerife, y la tensión llegó a la línea de personal, donde se decidió el derbi canario. Bruno Fitipaldo tuvo el último intento de victoria aurinegra, y Giorgi Shermadini y Marcelinho Huertas tiraron del carro local aunque no lo suficiente esta vez. Isaiah Wong, Ziga Sama, Mike Tobey y Braian Angola destacaron en el celebrado triunfo de los amarillos.

La jornada dejó también el triunfo (103-86) de Bàsquet Girona ante Hiopos Lleida, duelo directo por sumar la quinta de la temporada. Los de Moncho Fernández mostraron su fortaleza en Fontajau por quinta vez y con autoridad, siete jugadores en dobles dígitos de valoración. Juan Fernández (22) lideró una actuación coral.