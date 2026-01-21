Facundo Campazzo y Andrés Feliz se abrazan durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid busca más refuerzo ante un firme candidato

El conjunto madridista recibe el AS Monaco en un duelo directo por el 'Top 4' de la Euroliga

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tendrá este jueves un buen examen para ratificar su gran momento de juego y resultados cuando reciba en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 la visita en su fortín del Movistar Arena (20.45 horas) del AS Monaco, uno de los serios candidatos a la 'Final a Cuatro' y rival directo actual por el 'Top 4' de la clasificación.

El once veces campeón de Europa mantiene su buen ritmo en este tramo de temporada donde parece haber ajustado mejor sus automatismos defensivos y ofensivos, traducido todo ello en cinco victorias consecutivas en la máxima competición continental, su mejor racha de la campaña, aunque cuatro de ellas como local, donde su hoja es casi impecable, un 11-1 con el único borrón ante el Panathinaikos griego.

El equipo madridista solventó con mucha autoridad la visita del EA7 Emporio Armani Milán italiano, al que batió por 106-79, para alargar su buena dinámica, que tratará de consolidar ante un Monaco, actual subcampeón europeo y que fue precisamente el último rival en ganarle en la Euroliga.

El conjunto monegasco se impuso por 100-95 en la Salle Gaston Médecin en un choque donde los visitantes pagaron su mal inicio de cuarto final, con un parcial de 12-0 que terminó por decantar la balanza a favor de los de Vassilis Spanoulis, que se plantarán en el Movistar Arena después de perder en casa ante el Estrella Roja serbio por 96-108.

De todos modos, el Monaco será un examen de máxima dificultad para un Real Madrid que enfrentará su notable paso adelante en defensa ante el mejor ataque de la Fase Regular, con 92 puntos de media, y ante el que debe mejorar, respecto al choque de hace casi un mes, la faceta del rebote en la que fue superado 40-32, con 17 capturas ofensivas.

"Para nosotros, el Monaco es uno de los obstáculos más altos que propone el camino. Esperamos poder estar a la altura, que va a ser una muy alta para poder competir e intentar ganarles porque hoy en día es uno de los dos o tres equipos más complicados de afrontar en la Euroliga", advirtió Scariolo a los medios oficiales del club.

El italiano recalcó que el conjunto monesgasco "tiene un número muy grande de manejadores de balón, jugadores que no necesitan mucha estructura para generarse un tiro" y también "un muy buen grupo de jugadores interiores y muy versátiles". "Tienen un nivel defensivo muy alto, es el equipo que más pérdidas fuerza y el que más anota. Spanoulis ha añadido algo suyo, como es la química", sentenció.

El Monaco se apoya mucho en su físico y en talento individual, personificado en el base estadounidense Mike James, bien secundado por jugadores como Ellie Okobo y Nenad Nedovic, aunque tiene otros argumentos como el atlético alero Alpha Diallo, el pívot alemán Daniel Theis o su principal refuerzo para esta temporada, el ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic, que vuelve a reencontrarse con la afición madridista con un papel no tan predominante como antaño, sobre todo en lo ofensivo, pero que ha firmado dobles dígitos en anotación en sus últimos siete partidos de la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Deck, Garuba, Feliz, Kramer, Len, Llull y Procida.

AS MONACO: James, Okobo, Diallo, Blossomgame y Theis --posible quinteto inicial-- Mirotic, Strazel, Hayes, Tarpey, Nedovic, Makoundou, Begarin y Micheneau.

--ÁRBITROS: Nedovic, Kowalski y Kardum.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.