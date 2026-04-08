El Real Madrid decide en Estambul su destino en la Euroliga

Archivo - Mario Hezonja y Facundo Campazzo durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se jugará este jueves (18.45 horas) gran parte de su futuro en la Euroliga durante su visita en Estambul al actual campeón, un Fenerbahçe que no atraviesa un gran momento y al que necesita batir para poder aspirar a acabar la fase regular de la máxima competición continental en el top 4.

Restan dos jornadas para que se decidan los seis clasificados directos para los 'playoffs' de cuartos de final y los cuatro inquilinos que tendrán que pasar por el peaje del 'play-in', y la situación del conjunto madridista no es excesivamente óptima, lastrado una vez más por su poca fiabilidad a domicilio en esta Euroliga 2025-26.

El equipo que entrena Sergio Scariolo tenía el pasado martes su primera pseudofinal por el top 4 ante el Olympiacos griego y falló, con una contundente derrota por 102-88, que ahora debe intentar compensar ante otro rival directo como el Fenerbahçe, un defensor del trono en horas bajas, si quiere mantener opciones de acabar entre los cuatro primeros y tener 'factor cancha' en las eliminatorias.

El once veces campeón de Europa tiene que enmendar en su última salida una hoja de servicios lejos del Movistar Arena bastante discreta, con sólo cinco triunfos en 17 desplazamientos porque en caso de caer, aparte de decir adiós seguramente al top 4, podría incluso arriesgarse a quedarse fuera de los seis primeros antes de la visita del Estrella Roja serbio la semana que viene en el cierre de la Fase Regular, al menos ante su público frente al que sólo ha perdido un choque.

A la espera de que el Hapoel IBI Tel Aviv se ponga al día con su duelo pendiente ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv, el Real Madrid marcha quinto clasificado a un triunfo del Valencia Basket y del Fenerbahçe, segundo y tercero, y empatado con los de Dimitris Itoudis, cuartos, y con uno de ventaja sobre el Panathinaikos y el Zalgiris, sexto y séptimo. De los tres que le preceden, tiene ganado el 'average' a todos menos a los de Sarunas Jasikevicius, aunque tiene un +26 de su arrollador victoria en la primera vuelta, mientras que lo tiene perdido con sus dos perseguidores.

Así, la visita al Ülker Sports Arena de Estambul se antoja vital para poder acabar entre los cuatro primeros, un objetivo que también persigue un Fenerbahçe actualmente en crisis tras encadenar cuatro derrotas seguidas y seis en los últimos siete partidos justo después de una racha de nuevo éxitos seguidos.

Sin embargo, cinco de estos reveses fueron a domicilio, el último por 95-80 este martes ante el Hapoel, y ante su público sí ha sido bastante sólido con tan sólo cuatro derrotas. De hecho, antes de encajar la última ante el Zalgiris a finales de marzo, no perdí ante su afición desde mediados de diciembre ante el Panathinaikos por lo que, unido a la irregularidad madridista como visitante, no augura un partido sencillo para los de Scariolo.

El actual campeón querrá defender con uñas y dientes su posición en la clasificación en un duelo de diferentes ansiedades y donde la defensa merengue debe recuperar su mejor versión en defensa y una más notable en ataque que pasa por el paso adelante de jugadores como Mario Hezonja, discreto en el Pabellón de la Paz y la Amistad donde no pudo encontrar el acierto ante el físico entramado defensivo de los locales. Controlar a Wade Baldwin IV y Tale Horton-Tucker será clave por parte visitante.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

Fenerbahçe: Horton-Tucker, Hall, Biberovic, Melli y Birch --posible quinteto inicial--; Baldwin IV, Bacot Jr, Colson, Silva, Jantunen, Bitim y Boston Jr.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Llull, Maledon, Deck, Garuba, Feliz y Len.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs y Kowalski.

--PABELLÓN: Ülker Sports Arena.

--HORA: 18.45/M+ Deportes.