Publicado 02/11/2018 21:07:49 CET

El Real Madrid esquiva la derrota con Rudy y Ayón Los de Laso superan a Zalgiris con un gran último cuarto

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid mantuvo su impoluta marcha esta temporada con una trabajada victoria (79-90) este viernes en su visita al Zalgiris Kaunas en la quinta jornada de la Euroliga, un 13-0 entre todas las competiciones que confirmaron con una exhibición en el último cuarto.

Los de Pablo Laso remontaron desde el 32-18 del primer parcial, para seguir en lo alto de la tabla continental en el 5-0 junto a CSKA Moscú. El campeón fulminó a los de Sarunas Jasikevicius con una retahíla de triples en el último cuarto (11-28), cuando llegaban igualados a los últimos cinco minutos. Gustavo Ayón (13 puntos y 10 rebotes) y Rudy Fernández (15 puntos y 7 asistencias) fueron esta vez las bazas blancas en el Zalgirio Arena.

El cuadro madrileño entró 10 minutos tarde al partido. Un primer cuarto de gran nivel de los locales y una ventaja de 14 puntos (32-18), dejaron claro que el Madrid no había comparecido. No sacó la intensidad defensiva necesaria, ni tuvo capacidad ofensiva. El trío mágico Llull, Tavares, Randolph no tenía su mejor día.

Al gigante de Cabo Verde le dejaron solo y se tuvo que sentar pronto con dos faltas. Mientras, Randolph se entonó en el segundo parcial, la reacción blanca que comenzó con una sucesión de triples. Carroll se enchufó también y permitió a los de Laso rebajar esa máxima a un solo puntos en el descanso (44-43).

Sobre todo el Madrid rebajó las canastas fáciles de Zalgiris, que asolaron la zona blanca en el primer cuarto. Los de Laso devolvieron el golpe con las rotaciones, con Ayón supliendo bien a Tavares --con las ausencias de Reyes y Thompkins-- e igualando la pelea por el rebote. Se apretó el partido y así transcurrió en el tercer parcial.

Un intercambio de canastas, con mucho ritmo, entre dos de los cuatro mejores equipos de la temporada pasada. El campeón subió el listón, pero el que fuera revelación volvió a golpear con una sucesión de canastas de Walton (64-54), de nuevo con mucho acierto el Zalgiris en los tiros de dos. Remó el Madrid para igualar la lucha, sin tirar de Tavares o Llull.

Ayón fue el faro, con puntos, recuperaciones y rebotes, hasta un 73-73 a cinco minutos del final. Ahí se desató el cuadro de Laso con los triples de Rudy y Randolph, para marcar diferencias en un suspiro, apagando el Zalgirio con un 11 de 23 en triples.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ZALGIRIS KAUNAS, 79 - REAL MADRID, 90. (44-43, al descanso)

--EQUIPOS.

ZALGIRIS: Wolters (16), Walkup (-), Ulanovas (10), Jankunas (18), Davies (11) --quinteto inicial--, Westermann (3), Birutis (-), Milaknis (7), White (4), Walton (5), Kavaliauskas (2) y Grigonis (3).

REAL MADRID: Llull (10), Causeur (7), Taylor (2), Randolph (16) y Tavares (4) --posible quinteto inicial--; Campazzo (6), Rudy Fernández (15), Carroll (9), Ayón (13) y Deck (8).

--PARCIALES: 32-18, 12-25, 24-19 y 11-28.

--ÁRBITROS: Lamonica (ITA), Javor (ESL) y Halliko (EST). Eliminado por faltas personales Davies en el Zalgiris.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena, 15.105 espectadores.