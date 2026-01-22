El Real Madrid impone su estatus al Monaco

Facu Campazzo, en un partido con el Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este jueves por 90-78 al AS Monaco durante la jornada 24 de la fase regular de la Euroliga, imponiendo los blancos su estatus ante un rival directo por los puestos de 'playoffs', gracias sobre todo al gran partido del base argentino Facundo Campazzo.

En el Movistar Arena de la capital de España, los anfitriones tardaron en meter su primera canasta, pero fue un triple de Chuma Okeke y vaticinó lo que iba a ocurrir. Mike James inauguró su cuenta para poner el 3-4 y a partir de ahí logró el Real Madrid un parcial de 10-0, lo cual entonó a Mario Hezonja y a Trey Lyles de cara a su lanzamiento exterior.

Por parte monegasca, Mike James y Matt Strazel eran los únicos capaces de incordiar arriba y casi ni se notó. La defensa local dio frutos y el primer periodo se cerró con un elocuente 23-13, marcador que creció de forma paulatina en el inicio del siguiente acto por obra de Usman Garuba y los omnipresentes Lyles y Campazzo, junto a arreones de Walter Tavares.

La diferencia al descanso, de 54-31, era algo sonrojante para el equipo entrenado por Vassilis Spanoulis. Por eso al regreso de vestuarios cargó su juego interior, con protagonismo de Daniel Theis de cara al aro y con la misión de frenar a Garuba. También Nikola Mirotic encaró este tercer periodo de otra manera y sus compañeros se contagiaron de esa mejoría.

No en vano, el Monaco empezó a limar su desventaja y un triple de Jaron Blossomgame colocó el 64-51 que obligó a Sergio Scariolo a pedir un tiempo muerto. Al volver a la cancha, Campazzo interpretó de maravilla ese toque de atención de su entrenador y mediante un triple impulsó un parcial de 7-0 que devolvió la tranquilidad a la afición merengue en el minuto 30.

Pese a ir 71-53 abajo, el conjunto del Principado no había bajado los brazos y Mirotic se encargó de demostrarlo con aciertos tanto dentro de la 'pintura' como desde el perímetro. Sin embargo, en los momentos de posible colapso madrileño aparecían Campazzo para manejar el ritmo y Lyles para castigar con canastas si sus defensores no le seguían el paso.

En esa fase de alternancias, Élie Okobo clavó un triple lateral a 2:30 de la conclusión, si bien el 84-74 era arduo de remontar porque el Real Madrid tenía pocos resquicios. Haber fallado varios tiros libres fue su nota negativa, lo que hizo soñar al Monaco con una heroicidad que se esfumó porque Strazel erró un triple cuando el tanteador reflejaba 85-76.

Para colmo, Theis cometió su cuarta falta personal en la lucha por ese rebote, recibió la quinta en forma de falta técnica por protestar y luego incluso fue descalificado por sus improperios hacia el trío arbitral. En el carrusel de tiros libres, el Real Madrid volvió a dejar algunos por el camino, pero apenas quedaba medio minuto para que se consumiera el reloj.

Sin más dilación, el conjunto madridista abrochó una nueva victoria en casa y se situó con un balance de 16-8 en los lugares altos de la tabla clasificatoria; mientras, el Monaco se quedó con un balance de 15-9 en esa frontera entre los puestos de acceso directo a 'playoffs' y el 'play-in'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 90 - AS MONACO, 78 (54-31, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (17), Abalde (8), Hezonja (12), Okeke (3) y Tavares (13) --quinteto inicial--; Lyles (20), Maledon (-), Deck (-), Garuba (11), Feliz (2), Len (2) y Llull (2).

AS MONACO: James (17), Okobo (7), Diallo (4), Mirotic (15) y Theis (12) --quinteto inicial--; Blossomgame (5), Strazel (12), Hayes (-), Tarpey (4), Nedovic (2) y Micheneau (-).

--PARCIALES: 23-13, 31-18, 17-22 y 19-25.

--ÁRBITROS: Nedovic, Kowalski y Kardum. Eliminaron por faltas personales a Theis y James en el AS Monaco.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 10.116 espectadores.