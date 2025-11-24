El Real Madrid necesita blindarse ante el líder de la Euroliga

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este martes un exigente encuentro a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 cuando rinda visita (19.00 horas) al líder Hapoel Tel Aviv israelí, que presume de ser también el mejor ataque hasta el momento y que pondrá a prueba la poca fiabilidad ofrecida en la actualidad por el conjunto de Sergio Scariolo, sobre todo a nivel defensivo.

A punto de cumplirse un tercio de esta primera fase, el escenario muestra mucha igualdad en la máxima competición continental, algo que, de momento, permite sobrevivir en el 'Top 10' al once veces campeón de Europa, que ha firmado una arranque irregular y que deberá ofrecer su mejor versión ante un debutante cuyo ambicioso proyecto sí ha empezado bien.

El equipo madridista se encuentra actualmente con un balance igualado de 6-6 en una Fase Regular exigente que le está costando asimilar y coger la regularidad y la confianza que dan los triunfos, aunque el daño todavía no es severo, sobre todo gracias a su mayor solidez en el Movistar Arena donde ha sacado cinco de sus seis victorias.

El 'Top 6' está cerca, a tan sólo un triunfo de distancia y a uno menos que el 'Top 4', pero el peligro de salir fuera del 'Top 10' también es un riesgo probable si no asalta la cancha del Hapoel en Bulgaria, su lugar de exilio donde ya parece que no jugará más tras la autorización de Euroliga para que los equipos de Israel puedan volver a jugar en su país a partir de diciembre.

Este desplazamiento no se presenta nada sencillo, sobre todo porque lejos del Movistar Arena, pese a que en la Liga Endesa ha ido enderezando el rumbo, el equipo de Scariolo no consigue dar con la tecla, salvo en el Clásico en el Palau Blaugrana. El resto de cinco desplazamientos europeos se han saldado con derrota y ganar en el Arena Botevgrad se antoja complicado ya que sólo ha ganado curiosamente el Maccabi Tel Aviv, equipo de la zona baja.

El resto de visitantes cayeron ante el campeón de la Eurocup que lidera con un balance de 9-3 y que como local ofrece sus mejores registros ofensivos ya que promedia 97,8 puntos por choque, una cifra sensiblemente superior a los 92,1 que tiene a nivel general y que le mantienen de todos modos como el mejor ataque hasta el momento de la Fase Regular.

Esto exigirá un paso adelante en defensa a un Real Madrid, que concede casi 84 puntos por encuentro y que debe subir su intensidad y concentración atrás para intentar detener a un rival que en cinco partidos continentales ha anotado 100 o más puntos, el último la semana pasada para arrollar al EA7 Emporio Armani Milán (83-105).

El Hapoel, entrenado por el griego Dimitris Itoudis, se reforzó bien para este estreno en la máxima competición continental, sobre todo por fuera con el base serbio Vasilije Micic y los estadounidense Elijah Bryant y Antonio Blakeney, que son sus tres principales referentes ofensivos y sobre los que tendrá que tener especial vigilancia el equipo madridista. Por dentro, por donde más flojea el conjunto de Tel Aviv, destaca el físico de Jhonathan Motley ante la baja de Bruno Caboclo.

El conjunto merengue llega a esta cita tras dos partidos en los que su defensa no ha estado excesivamente bien, encajando 99 y 100 puntos por parte del Zalgiris y del Coviran Granada respectivamente, aunque ambos choques los sacó adelante. El Real Madrid, que dio descanso en la capital nazarí a Facundo Campazzo y Gaby Deck, además de un Alex Len que no ha entrado en la rotación desde la derrota ante el Panathinaikos, necesitará tener buen acierto exterior, tratar de reducir al máximo el número de pérdidas y sobre todo evitar los altibajos que sufre todavía durante los partidos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Ennis, Bryant, Wainright y Oturu --posible quinteto inicial-- Blakeney, Jones, Motley, Malcolm, Segev, Palatin, Timor y Madar.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Lyles y Tavares --posible quinteto inicial-- Feliz, Okeke, Llull, Garuba, Maledon, Deck, Kramer, Len, Procida y Len.

--ÁRBITROS: Radovic, Sukys y Boubert.

--PABELLÓN: Arena Botevgrad.

--HORA: 19.00/#Vamos.