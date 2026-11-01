El Real Madrid no tiene techo con Tavares y el Barça gana en el Carpena

Archivo - Walter Tavares, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El pívot del líder invicto se convirtió en el máximo taponador histórico de la ACB

Baskonia se estrenó con Perasovic y también ganaron arriba Valencia Basket, Río Breogán y Bilbao

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó (90-79) este domingo al Recoletas Salud San Pablo Burgos para seguir líder invicto de la Liga Endesa tras una sexta jornada histórica por el récord de tapones de Edy Tavares, mientras que el Barça venció al Unicaja en Málaga (89-92).

Los de Pedro Martínez, desatados sobre todo desde el triple en los últimos encuentros, firmaron su undécima victoria seguida entre Liga Endesa y Euroliga a pesar de que se notó cierto desgaste. Los blancos apretaron los dientes para sacar un encuentro no tan brillante, con Jaime Pradilla como el más valorado (23).

Tavares firmó dos tapones con los que se convirtió en el máximo taponador en la historia, con 739, superando a Fran Vázquez. El partido en el Movistar Arena se paró en el tercer cuarto para homenajear al de Cabo Verde, quien terminó con 15 de valoración. Timothé Luwawu-Cabarrot fue el mejor anotador (17) y el Burgos no tuvo el físico de los blancos pese a vender cara la derrota.

A dos triunfos de los seis del Madrid se colocaron Barça, Valencia Basket, Kosner Baskonia, Río Breogán y Surne Bilbao Basket. El conjunto catalán tuvo que sudar para llevarse un duelo directo por estar en el 'Top 8'. La segunda mitad culé en el Carpena decidió el encuentro, de nuevo liderados por Joel Parra (17 de valoración), con triples importantes de Kevin Punter en la remontada.

Mientras, el equipo 'taronja' volvió a pasar la centena de puntos con un (79-111) ante el MoraBanc Andorra, de menos a más para terminar con un 11-34 muy contundente en el último cuarto. Armoni Brooks (23 puntos), Mario Saint-Supéry (17, 12 en ese parcial final) y Neal Sako llevaron la voz cantante en el Principado.

Por su parte, Kobi Simmons (22 puntos) y Stefan Joksimovic (20 de valoración), y otros cuatro jugadores en dobles dígitos de anotación, tiraron del Kosner Baskonia para sumar la primera victoria con Velimir Perasovic. El técnico croata, en su cuarta etapa en Vitoria, salió del bache de estas dos semana en el cargo ante un Kids&Us Manresa muy superado (106-83).

Mientras, el Río Breogán se llevó el derbi contra Monbus Obradoiro con su mejor anotación histórica a domicilio (90-110). Tevin Brown (22 puntos) y Mihajlo Andric (23 de valoración) llevaron el cuarto triunfo a Lugo. Los mismos sumó Surne Bilbao ganando por primera vez lejos de casa con un 78-81 sobre el Asisa Joventut, encabezados por los 22 de valoración de Tryggvi Hlinason.