Trey Lyles durante el Real Madrid-Hapoel Tel Aviv del 'playoff' de la Euroliga 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid quiere atajar con premio sus dudas europeas a domicilio

El conjunto madridista viaja a Bulgaria en busca de acabar su 'playoff' de Euroliga ante el Hapoel y sellar su billete a la 'Final a Cuatro'

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará no desperdiciar su buena y valiosa ventaja de 2-0 en su 'playoff' de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026 y sellar ya este martes (18.00 horas) su billete para la 'Final a Cuatro' de Atenas derrotando por tercera vez a un Hapoel Tel Aviv israelí frente al que espera imponer su buen momento de juego y alejarse de las dudas a domicilio que arrastró en la Fase Regular.

El conjunto madridista hizo valer su trabajado 'factor cancha' y encarriló su regreso a la 'Final Four' de la máxima competición continental con dos buenas actuaciones en su fortín del Movistar Arena saldadas con triunfos por 86-82 y, sobre todo, por 102-75, dejando tocado a un rival que no tuvo realmente opciones de llevarse ninguno de los dos puntos.

Y es que en el primero, el equipo de Dimitris Itoudis estuvo a remolque desde el principio y sólo puso emoción tras un mal final de partido de los de Sergio Scariolo, los únicos tres minutos malos hasta el momento que ha tenido en la serie. En el segundo, el Hapoel pareció mejorar, pero fue arrasado tras el descanso con un 62-33 de parcial por un once veces campeón de Europa que, de momento, ha sobrevivido a la pivotal baja de Walter Tavares.

El pívot caboverdiano se lesionó en la rodilla al inicio del primer partido, pero el Real Madrid ha sabido recomponerse a su ausencia, con un buen trabajo colectivo y el aporte de todos sus jugadores, un factor que está marcando la diferencia ante un equipo israelí cuya rotación no ha tenido tanto impacto y donde sólo Dan Oturu ha sacado partido a la baja del africano y ha plantado algo de batalla al conjunto madridista.

Scariolo ha encontrado recursos para dominar a un Hapoel al que ha ganado los cuatro encuentros de esta temporada. El nivel de Facundo Campazzo ha sido notable en los dos primeros encuentros y el resto de jugadores ha acompañado desde varios aspectos, con el banquillo aportando 48 y 58 puntos en cada uno de los dos primeros partidos, además de un extra de intensidad que no ha podido contrarrestar el Hapoel.

Scariolo ya avisó de lo difícil que es ganar cinco veces seguidas a un mismo rival y de que la eliminatoria no está cerrada hasta conseguir tres triunfos, algo que el líder de la Liga Endesa buscará a domicilio, un aspecto que le costó durante la Fase Regular, con sólo seis victorias en sus 19 salidas, aunque una de ellas fue precisamente por un ajustado 74-75 ante el conjunto de Itoudis.

Este seguramente tratará de dar continuidad a su primer tiempo del pasado viernes y de subir un peldaño en defensa y en la batalla en los tableros donde fue superado en los dos choques pese a la baja de Tavares, necesitando paliar ciertos problemas en su propio tablero sobre todo cuando no está Oturu.

Para ayudar a su pívot, el que más problemas está creando a la defensa madridista, dado que Itoudis apenas está contando con ocho jugadores, el conjunto de Tel Aviv necesita el definitivo paso adelante tanto de Elijah Bryant como de Vasilije Micic, sus dos estrellas que han estado lejos del nivel deseado, asfixiados en buena medida por la defensa rival.

El Real Madrid llega a este choque que se disputará en la localidad búlgara de Botevgrado, lo que merma también como le ha sucedido al equipo madrileño un mayor ánimo en la grada, tras una espectacular victoria por 131-123, con prórroga incluida, ante el UCAM Murcia. Scariolo dio descanso a Campazzo y a Gaby Deck en un partido donde sobresalió Mario Hezonja, autor de 40 puntos y 11 rebotes y que espera trasladar ese nivel a una serie donde todavía no ha sido uno de sus protagonistas principales.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Wainright, Bryant, Malcolm y Oturu --posible quinteto inicial--; Blakeney, Motley, Randolph, Edwards, Jones, Odiase y Madar.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Len --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Llull, Maledon, Deck, Garuba, Procida y Kramer.

--ÁRBITROS: Radovic, Lottermoser y Racys.

--PABELLÓN: Arena Botevgrad.

--HORA: 18.00/Movistar Plus+.