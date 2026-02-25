Archivo - Chuma Okeke durante un partido con el Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere dejar atrás su primer gran revés

El conjunto madridista vuelve a la Euroliga tras caer en la final de la Copa del Rey con la visita del Bayern

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará dar carpetazo a su primer gran revés de la temporada, la derrota en la final de la Copa del Rey de Valencia, y centrar de nuevo sus esfuerzos en la Euroliga donde este jueves (20.45 horas) vuelve a su fortín para recibir la visita del Bayern Múnich alemán, uno de los peores visitantes de esta Fase Regular.

El proyecto de Sergio Scariolo no pudo sumar su primer título importante. Tras perder ante el Valencia Basket la Supercopa Endesa al inicio de la campaña, la cita copera representaba seguramente el primer gran examen y no el equipo madridista no lo pudo sacar adelante tras caer ante un gran Kosner Baskonia en la final (89-100) y tras una milagrosa remontada en las semifinales ante los anfitriones.

Ahora, el once veces campeón de Europa debe centrar principalmente sus esfuerzos en amarrar los 'playoffs' de la Euroliga en los diez partidos que le restan. Se fue al parón para la celebración de las diferentes copas en cada país en la cuarta plaza con un balance de 17-11 tras ganar con mucho sufrimiento (73-77) en Belgrado al Partizán en la que fue su cuarta salida consecutiva, las tres anteriores saldadas con derrotas y con nuevas dudas sobre la regularidad del líder de la Liga Endesa.

Ahora, en cambio, el calendario le dará una buena oportunidad de asentarse entre los candidatos al 'Top 4', el que da 'factor cancha' en las eliminatorias ya que tendrá en esta ocasión tres encuentros seguidos en el Movistar Arena donde se ha mostrado prácticamente imbatible, salvo ante el Panathinaikos griego.

El primero de estos tres visitantes será el Bayern, un rival lejos del 'Top 10', pero ante el que ya tropezó 90-84 en la primera vuelta en Múnich tras una mala segunda parte donde sólo anotó 27 puntos. En cambio, el equipo bávaro es uno de los que peor rendimiento da como visitante, con un pobre balance de 2-11.

El conjunto que entrena el veterano Svetislav Pesic también perdió, en la prórroga, su Copa ante el Bamberg, un daño anímico que se une al tropiezo en su último partido en la Euroliga, por 111-106 ante el Maccabi Tel Aviv israelí, y que puso fin a un buen momento con cuatro triunfos seguidos, uno de ellos claro en la cancha del Hapoel (64-79), suficiente aviso para que el Real Madrid salga con intensidad en busca del triunfo.

El equipo de Scariolo necesitará sobre todo recuperar la intensidad defensiva que le permitió tener un gran momento en el mes de enero y centrarse en vigilar a Andreas Obst, el mejor anotador del rival (15,8 puntos por partido) y que roza el 41 por ciento de acierto desde el triple, con un óptimo 18/34 en sus tres últimos partidos para ser la mejor arma de un equipo que no sobresale en lo ofensivo.

El técnico de Brescia tiene a toda su plantilla lista para afrontar un nuevo tramo de exigencia en la temporada, con el único refuerzo respecto a la Copa del Rey de Chuma Okeke, que fue el extracomunitario descartado por el italiano, que recupera ahora una pieza importante en defensa.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Garuba, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Len, Kramer y Procida.

BAYERN MÚNICH: Hollatz, Obst, Lucic, Mike y McCormack --posible quinteto inicial-- Da Silva, Dimitrijevic, Giffey, Voigtmann, Jessup, Rathan-Mayes y Kratzer.

--ÁRBITROS: Javor, Vilius y Radojkovic.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar+ Deportes.