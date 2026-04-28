Archivo - Mario Hezonja y Levi Randolph durante el Real Madrid-Hapoel de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere empezar firme el camino a Atenas

El conjunto madridista arranca en un Movistar Arena minimizado su 'playoff' de Euroliga ante el Hapoel israelí

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrancará este miércoles (20.45 horas) su 'playoff' de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026 ante el Hapoel Tel Aviv israelí, con el primero de sus dos duelos consecutivos en un Movistar Arena con aforo restringido y donde espera hacer valer su fortaleza como local durante la Fase Regular.

Llega la hora de la verdad para el conjunto madridista, que inicia el camino final hacia la 'Final a Cuatro' de Atenas del próximo mes de mayo, algo que "sería extraordinario", pero no una "obligación", según advirtió Sergio Scariolo en la previa de este primer encuentro de una serie al mejor de cinco partidos y marcada por los condicionantes para ambos.

El once veces campeón de Europa no podrá contar con todo el aforo de su fortín de la Plaza de Felipe II por motivos de seguridad, pero al menos tendrá algo más de calor que en la anterior visita del campeón de la Eurocup, frente al que no echó de menos a su público (92-83). Los de Dimitris Itoudis, por su parte, jugarán en su exilio de Bulgaria, una situación a la que están más acostumbrados porque sólo esporádicamente pudieron jugar ante su 'caliente' afición.

El favoritismo, no excesivo, para estar en el OAKA peleando por el trofeo es para un Real Madrid que, tras cierta irregularidad en la Fase Regular por su debilidad a domicilio, llega en buen momento tras aferrar con mucho esfuerzo su puesto en el 'Top 4', aunque enfrente tiene a un rival que siempre estuvo en la zona alta y repleto de buenos jugadores pese a que un flojo tramo final le condenó a la sexta plaza al caer de 20 puntos en Mónaco en la última jornada.

Será un duelo entre dos plantillas de mucho nivel, dirigidas por dos pizarras inteligentes y expertas como las de Scariolo e Itoudis, y mucho más equilibrado seguramente de lo que parece por lo que el conjunto madridista debe esmerarse en aprovechar sus dos primeros partidos en casa y aumentar la presión sobre un Hapoel que, curiosamente, fue uno de los seis equipos a los que pudo ganar (74-75) lejos del Movistar Arena donde de sus 19 visitantes sólo pudo salir airoso el Panathinaikos griego, allá por el mes de diciembre.

Y en esos dos triunfos en la Fase Regular ante el conjunto israelí, la defensa madridista funcionó a buen nivel y ya ha dejado claro el técnico italiano que deberán estar otra vez firmes en esa faceta porque si no lo pasarán mal ante un rival con muchas armas ofensivas y al que debe imponer también su mayor poderío reboteador como hizo en esos dos anteriores choques.

El Hapoel basa mucho de su juego en el alero estadounidense Elijah Bryant, su mejor hombre toda la temporada y elegido dentro del 'Mejor Quinteto' de la Fase Regular tras 20,6 de valoración y casi 16 puntos por partido, y sobre el que seguramente haya una especial atención, sobre todo si Vasilije Micic sigue sin estar a su mejor nivel. El base serbio no ha estado en los números y protagonismo de su etapa en el Efes y además es duda para un Hapoel que tiene otros argumentos como Johnathan Motley y Dan Oturu por dentro, y Chris Jones y Antonio Blakeney por fuera.

El Real Madrid, por su parte, llega con toda su plantilla sana para este 'playoff' que espera superar para regresar a una 'Final a Cuatro' tras su ausencia del año pasado. Para coger fuerza, el pasado sábado sumó una victoria clara y de mucho mérito en el Roig Arena (82-96) ante el Valencia Basket, frente al que dio descanso a Gaby Deck, uno de los posibles defensores de Bryant, y donde se evidenció el buen momento de Mario Hezonja y Walter Tavares, cuyo rendimiento se antoja clave para poder estar en Atenas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Llull, Maledon, Deck, Garuba y Len.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Wainright, Bryant, Malcolm y Oturu --posible quinteto inicial--; Blakeney, Motley, Madar, Randolph, Edwards, Jones y Odiase.

--ÁRBITROS: Belosevic, Vilius y Konstantinovs.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Deportes.