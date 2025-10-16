El base francés Théo Maledon, durante el partido contra el Partizán de Belgrado. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid quiere empezar a sumar también como visitante

El equipo de Scariolo visita en la Euroliga al Estrella Roja serbio

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto visita este viernes (19.00 horas) el Belgrado Arena de la capital de Serbia para enfrentarse al Estrella Roja en la jornada 5 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que los de Scariolo quieren enderezar el rumbo como visitantes, tras haber perdido los dos partidos que han jugado lejos de la capital de España desde que cayeron en la Supercopa Endesa.

El equipo blanco no gana fuera de Madrid desde la semifinal de contra La Laguna Tenerife, en un partido que se jugaba en una pista neutral. Después de la derrota contra el Valencia Basket en el partido por el título, el Real Madrid ha perdido en Bolonia y en el Buesa Arena, cimentando sus buenos resultados en los cuatro partidos disputados en el Movistar Arena.

Tras vencer con un inesperado sufrimiento final al Partizán, otro equipo de Belgrado espera en el camino de los merengues, aunque en esta ocasión en el infierno serbio. El entrenador Sergio Scariolo ya ha avisado en la previa de que visitan "una de las canchas donde es más complicado jugar por la presión ambiental" y contra un rival que llega con dos victorias valiosas en sus últimos duelos europeos, en la pista del campeón Fenerbahce y en casa contra el actual líder Zalgiris.

Con estos ingredientes, el conjunto madridista necesita trasladar al Belgrado Arena la mejor versión que ha ofrecido ante su público, con los 30 primeros minutos del miércoles como camino a seguir. El Real Madrid fue un equipo intenso, dominante en el rebote, que cometió pocos errores y concedió solo 56 puntos. Desconexiones como las del último cuarto o lagunas en el ritmo y el juego como las de Vitoria son las que no se puede permitir.

La mejor noticia es la recuperación del base francés Théo Maledon, que en los 14 minutos que jugó el miércoles fue uno de los jugadores más destacados del equipo, con 16 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, siendo clave para aplacar la reacción final del Partizán.

El rival será el Estrella Roja, que cambió de entrenador el pasado sábado. Sasa Obradovic volvió al banquillo serbio después de un año sin equipo, relevando al griego Ioannis Sfairopoulos, con el que comenzaron la temporada con cuatro derrotas en seis partidos. Con él de vuelta, el equipo balcánico ya ganó el martes a la revelación de la Euroliga, un Zalgiris Kaunas que llegaba invicto a Belgrado.

Muy mermados por las lesiones, Estrella Roja ha jugado con solo 10 efectivos sus últimos partidos, con el alero Jordan Nwora, el exbaskonista Chima Moneke y el lituano Donatas Motiejunas como principales referentes en ataque. El exjugador de Unicaja Tyson Carter es baja por una embolia pulmonar, al igual que Jasiel Rivero, Isaiah Canaan, Joel Bolomboy y Devonte Graham.

En el apartado estadístico, el Real Madrid espera mantener su buena línea ya que ha ganado en sus últimas tres visitas a la pista de Estrella Roja y se ha impuesto en sus últimos seis duelos de la Euroliga ante el conjunto serbio.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA: Nwora, Miller-McIntyre, Kalinic, Motiejunas y Moneke --posible quinteto inicial--; Davidovac, Izundu, Miljenovic, Nedeljkovic, Ojeleye, Radosic y Yago.

REAL MADRID: Feliz, Kramer, Lyles, Hezonja, y Tavares --posible quinteto inicial--; Okeke, Llull, Maledon, Campazzo, Deck, Fernando y Garuba.

--ÁRBITROS: Difallah, Zamojski y Racys.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.

--HORA: 19.00/Movistar Deportes.