El Real Madrid de Scariolo suda su primera final

El equipo blanco remontó y sufrió hasta el último segundo contra La Laguna Tenerife para pelear por la Supercopa

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid doblegó (72-71) a La Laguna Tenerife este sábado para alcanzar la final de la Supercopa Endesa, que disputará este domingo (19.00) contra el Valencia Basket, un triunfo sufrido donde remontó en los últimos minutos para mantener su rutina.

El estreno oficial de Sergio Scariolo al frente de los blancos se saldó con la octava final consecutiva en el primer título de la temporada. El conjunto canario se puso las pilas desde el segundo cuarto y manejó buenas rentas hasta que empezaron a fallar las fuerzas y el fondo de armario en el tramo final.

Sergio Llull (12 puntos), Andrés Feliz (10) y Gaby Deck (12) tiraron de un Madrid que perdió la compostura y la seriedad defensiva cuando había entrado bien a la segunda semifinal en el Martín Carpena de Málaga. Giorgi Shermadini (23 puntos), Marcelinho Huertas y Rokas Giedraitis aprovecharon el bajón de los blancos.

Al descanso, el cuadro aurinegro había asentado una renta de diez puntos (35-45) que alargó durante gran parte del tercer cuarto. Pese a haber dejado fuera de combate con faltas a Edy Tavares, tampoco tuvo su noche Facundo Campazzo, los canarios empezaron a perder el rebote y el Madrid a ganar segundas oportunidades.

Las decisiones arbitrales amenazaron con despistar al Canarias, con las protestas de Txus Vidorreta, pero el Madrid no culminaba su remontada (58-63). Entonces, ya en el último cuarto, llegó el momento de Feliz, víctima de distintas acciones de las que sacó petróleo. El parcial de 14-5 dio el mando a los blancos, mientras a los de La Laguna les había abandonado el acierto.

No le entraron los triples a los de Vidorreta, sobre todo a un Jaime Fernández que tuvo el último lanzamiento para ganar el partido. El Madrid de Scariolo sudó pero no falló a su cita con una nueva final, con el técnico italiano en su banquillo, para tratar de recuperar una Supercopa que cedieron el año pasado contra Unicaja.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 72 - LA LAGUNA TENERIFE, 71. (35-45, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (5), Abalde (5), Hezonja (2), Okeke (2) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Llull (12), Maledon (2), Feliz (10), Kramer (7), Deck (12), Garuba (4), Fernando (3).

LA LAGUNA TENERIFE: Fitipaldo (2), Kostadinov (7), Scrubb (1), Doornekamp (2) y Van Beck (1) --quinteto inicial--; Shermadini (23), Fernández (3), Sastre (5), Giedraitis (11), Alderete (-), Abromaitis (2), Huertas (14).

--PARCIALES: 18-17, 17-28, 20-15, 17-11.

--ÁRBITROS: Conde, Perea y Fernández. Eliminado por faltas Doornekamp.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, 8.507 espectadores.