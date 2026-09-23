Real Madrid, Valencia Basket, Barça y Baskonia arrancan renovados el reto de la Euroliga

Kosner Baskonia, Barça, Valencia Basket y Real Madrid inician la conquista de la Euroliga 2026/27 - EUROPA PRESS

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, el Valencia Basket, el Barça y el Kosner Baskonia arrancarán esta semana el desafío de la Euroliga 2026-2027, que da comienzo este jueves con el conjunto madridista y el 'taronja' tratando de mantener su estatus del año pasado, en el que ambos alcanzaron la 'Final a Cuatro', y con el Olympiacos griego defendiendo un trono como siempre con muchos aspirantes.

Los cuatro representantes de la Liga Endesa empiezan la máxima competición continental profundamente renovados en sus plantillas y ya con todos ellos con ritmo competitivo en sus filas tras su paso por sus respectivas Supercopas, con alegría solamente para el equipo madrileño.

Real Madrid, Valencia Basket y Barça han modificado sus plantillas, incluidos sus banquillos, algo que no ha hecho el Baskonia, que sigue con el italiano Paolo Galbiati. El más sonado es el del once veces campeón de Europa que puso fin al proyecto con Sergio Scariolo para traer a Pedro Martínez, que había brillado con el equipo valenciano al que dirigió hasta la primera 'F4' de su historia.

Y de momento, las cosas han empezado bien para el técnico catalán, protagonista la pasada campaña por el baloncesto que ofrecieron los 'taronjas', capaces también de levantar un 0-2 en su 'playoff' de cuartos de final al todopoderoso Panathinaikos griego, aunque en Atenas no pudieron precisamente con el Real Madrid en su semifinal.

La victoria del pasado sábado en la primera edición de la nueva Supercopa de la Euroliga tras ganar al Dubai BC y al Olympiacos sirve de refuerzo para el entrenador barcelonés, que todavía tiene que acoplar muchas cosas en una plantilla muy larga y con siete fichajes entre los que destacan los de Timothé Luwawu-Cabarrot, Damien Jones, Jaime Pradilla o Nick Smith Jr.

El equipo madridista batalló por el título, pero no pudo con el Olympiacos, señalado como el gran favorito y ya el mejor equipo de la Fase Regular. Ahora, intentará repetir presencia entre los cuatro mejores poniéndose como primer objetivo aferrar el 'Top 6' que evite jugar un siempre incómodo 'Play-in', apoyado en parte del bloque de años anteriores con veteranos como Walter Tavares y Facundo Campazzo, y ya sin un jugador importante como Mario Hezonja.

EL VALENCIA BASKET APUESTA FUERTE, EL BARÇA TAMBIÉN SE RENUEVA

La marcha de Pedro Martínez provocó el ascenso de Xavi Albert al banquillo de un Valencia Basket que tendrá el reto de acercarse a las prestaciones de la pasada temporada donde fue capaz de codearse con los mejores y terminar el segundo clasificado de la primera fase.

De momento, también tiene que afinar un equipo que ha perdido a sus principales jugadores del año pasado como Jean Montero, Brancou Badio, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea o Braxton Key, aunque se ha movido muy bien en el mercado para configurar una plantilla de buen nivel con jugadores como Nikola Mirotic, Mario Saint-Supéry, Álvaro Cárdenas, aunque este ya jugó el último mes de competición, TJ Shorts y Dylan Osetkowski para intentar mantener un listón muy alto.

El Valencia Basket no pudo iniciar la campaña reeditando su título de la Supercopa Endesa al caer en las semifinales ante un Barça que volverá a intentar brillar en una Euroliga que se le resiste desde hace ya 16 años. En 2010, el equipo catalán levantó su último título europeo y ha iniciado un nuevo proyecto para volver a estar con los mejores, lo que no logra desde 2023.

Ese fue el año de la última 'F4' para los blaugranas, que el año pasado ni siquiera pudieron llegar al 'Playoff' al caer en el último partido del 'Play-in' ante el AS Monaco. Tras perder la final de la Liga Endesa y firmar un año en blanco, hubo revolución en la sección de arriba a abajo en busca de retomar la senda del éxito, con el esloveno Aleksander Sekulic al mando.

Kevin Punter, Joel Parra o Darío Brizuela son los supervivientes en un vestuario con muchas caras nuevas como Justin Robinson, Josh Nebo, Olcek Balcerowski o Umoja Gibson, con el que no pudo empezar bien la campaña, al perder ante el Asisa Joventut de forma clara la Supercopa Endesa (101-87) que evidenció que tiene trabajo por delante.

Finalmente, el cuarteto de equipos españoles en la Euroliga lo completa un año más un Kosner Baskonia, que tendrá como gran objetivo mejorar sus pobres prestaciones de los dos últimos años y aspirar a estar de nuevo en la pelea por jugar las eliminatorias de la primavera.

El conjunto vitoriano sólo logró la temporada pasada 13 victorias, una menos que la anterior, quedándose muy lejos de los diez primeros, en parte lastrado por su flojo rendimiento a domicilio, aspecto a mejorar por Galbiati, que arrancó la campaña con derrota en la Supercopa Endesa ante el Joventut y que pese a perder a valores como Timothé Luwawu-Cabarrot, Trent Forrest o Mamadi Diakite, se ha reforzado con el exNBA Kenneth Faried o el ex de Unicaja Chris Duarte, además de mantener a Markus Howard, Tadas Sedekerskis o Rodion Kurucs.

OLYMPIACOS DEFIENDE TRONO EN LA VUELTA DE OBRADOVIC A PANATHINAIKOS

Los cuatro de la Liga Endesa formarán parte del grupo de 19 equipos que intentará destronar al Olympiacos griego en una Euroliga donde sobresale la ausencia, además de una vez más de los equipos rusos, del AS Monaco, cuyos graves problemas financieros le han hecho no sólo quedarse fuera del baloncesto continental sino del de Francia, con el Besiktas turco ocupando su hueco.

Tampoco estará el campeón de la Eurocup, el JL Bourg francés, que ha preferido defender su título a vivir la exigencia de la máxima competición continental en la que los de Georgios Bartzokas vuelven a contar con un potente equipo reforzado por Jean Montero, que se une a los Sasha Vezenkov, Evan Fournier y Tyler Dorsey.

El Fenerbahce turco de Sarunas Jasikevicius querrá ser de nuevo aspirante con Shane Larkin, Trent Forrest y Will Clyburn, al igual que un Panathinaikos ya sin Ergin Ataman, pero con el mito Zeljko Obradovic al frente de un equipo al que hizo pentacampeón de Europa y al que han llegado Badio, Sylvain Francisco y Guerschon Yabusele. El Hapoel Tel Aviv israelí y el Dubai BC que entrena el español Xavi Pascual y que cuenta con una plantilla más ambiciosa que el año pasado querrán endurecer aún más la ya de por sí extenuante y exigente Euroliga.