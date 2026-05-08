Ricky Rubio, en el Mejor Quinteto de la Champions League de esta temporada

Archivo - Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Ricky Rubio, base del Asisa Joventut, ha sido incluido en el Mejor Quinteto de la Basketball Champions League (BCL) de esta temporada 2025-26 junto a Jerrick Harding (Rytas Vilnius), RaiQuan Gray (AEK de Atenas), Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife) y el Jugador Más Valioso (MVP), Frank Bartley (AEK de Atenas).

La entrega de premios por parte de la FIBA se celebró este viernes en el Teatre Zorrilla de Badalona con casi 500 asistentes y se conmemoró no solo la actual temporada de la BCL, sino también la década de existencia de dicha competición que rivaliza bastante con la Euroliga y la Eurocup.

Bartley no fue el único miembro del AEK en recibir reconocimiento por un curso excepcional, pues Dragan Sakota, a sus 73 años, fue condecorado con el premio al Entrenador de la Temporada, 53 años después de haber competido en su primer encuentro oficial como entrenador de baloncesto.

Por otra parte, Kendrick Perry sucedió a su compañero del Unicaja de Málaga, el capitán Alberto Díaz, como Mejor Jugador Defensivo de esta campaña que tendrá un desenlace amargo para los equipos españoles porque ninguno jugará la final por el título en el Pavelló Olímpic de Badalona.

Además, en el Segundo Mejor Quinteto de esta campaña fueron incluidos Chris Duarte (Unicaja) y Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife) junto a Jack Kayil (ALBA Berlin), Errick McCollum (Galatasaray) y Arturas Gudaitis (Rytas Vilnius).

Durante la misma ceremonia en el Teatre Zorrilla también se dieron galardones especiales para festejar el décimo aniversario de la BCL. Marcelinho Huertas, Kevin Punter, Kendrick Perry, Vojtech Hruban y Giorgi Shermadini integraron el Primer Equipo de la Década.

Respecto al Entrenador de la Década, hubo pocas sorpresas porque el español Txus Vidorreta, único técnico con más de 100 triunfos en la BCL, subió al escenario a recoger su premio. Él, artífice de los éxitos del Tenerife, se lo dedicó a todos sus jugadores y ayudantes del 'staff'.