Roger Grimau: "Cuesta cero segundos aceptar ser entrenador del Barça"

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Barça de baloncesto, Roger Grimau, aseguró estar "muy feliz" por poder vivir esta nueva aventura y subir del banquillo del filial al del primer equipo, donde espera confeccionar un grupo que juegue "alegre" y rápido, tanto como él fue para aceptar ser el relevo de Sarunas Jasikevicius.

"Fue cosa de medio día. De llamarme, pedirme que viniera, escuchar la propuesta y decir que sí. Por supuesto. Esto de los trenes no es una frase hecha. Este es uno de los trenes más chulos. Una propuesta como esta cuesta cero segundos aceptarla", aseguró en Barça TV.

A Grimau, quien fuera capitán del equipo y quien levantó la última Euroliga en 2010, le "suena bien" ser entrenador del Barça. "Fue muy rápido, estoy súper feliz y orgulloso, todavía aterrizando y aceptando todo. Estábamos cerrando temporada con Barça Atlètic, todavía. Pero estoy muy feliz", reiteró.

"Cumpliré 45 años en julio y soy 'culer' desde los 0 años. Conozco cómo somos. Sé qué habrá. Estoy muy convencido de que saldrá bien pero que habrá cosas, como gente que hablará y no se alegrará. Me siento tan arropado que me hace mucha ilusión crecer y llegar al primer equipo como entrenador de la cantera", reconoció el catalán.

En cuanto a cómo intentará jugar, aseguró que "alegre". "Me gusta que mis equipos jueguen alegres, que puedan enganchar a la gente. Pero tengo que aterrizar, ver qué equipo tenemos y encajar piezas buscando un equilibrio. Pero espero jugar un buen baloncesto", vaticinó.

"No hace ni 24 horas que hemos aterrizado, con la que gente que quería que estuviera conmigo. Ahora mismo no puedo decir la estructura pero entiendo que la gran base del equipo se quedará", matizó al respecto.

Tiene claro que buscará alianzas en la grada. "El público del Palau es especial, en positivo. He gozado mucho los últimos años viendo las grandes noches del Palau. Anhelo y sueño vivirlas como entrenador igual que las viví como jugador. Sé que tengo que hacer mi trabajo y sé cómo y con quien, para tener resultados y enganchar a la gente, que es fiel", manifestó.

"Estamos en un club donde hay presión por ganar y debes saber en qué momentos pueden entrar los canteranos. Hay que ser cuidadosos, pero que los chicos empiecen a apretar hacia arriba hasta que te veas obligado a ponerlos", especificó sobre el uso de los jugadores canteranos a los que ha entrenado tanto en el Junior como en el Barça Atlètic.

Y, en cuanto a su predecesor, aseguró que fue admirador del 'Saras' jugador y que aprendió del Jasikevicius entrenador. "Siempre me ha jugado mucho 'Saras' como jugador, le he admirado. Y como entrenador, tenerlo cerca este año, pues he aprendido mucho de él. Ha hecho un gran trabajo. Es decisión del club y yo estoy súper feliz de estar aquí y a mirar hacia adelante", pidió.