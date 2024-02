Roger Grimau: "No se puede expulsar a un jugador en tres minutos, no sé si el criterio fue el mismo"

"Han pasado cosas raras"



MÁLAGA, 18 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Barça, Roger Grimau, se mostró contrariado por la actuación arbitral en la final de este domingo de la Copa del Rey perdida ante el Real Madrid y, aunque no quiso excusar la derrota en ello, consideró que "pasaron cosas raras" y que no se puede "expulsar" por faltas a "un jugador en tres minutos", como sucedió con el pívot checo Jan Vesely.

"En tres minutos nos expulsan a un gran jugador, a uno de nuestros mejores jugadores y seguramente luego verán las faltas 'frame' a 'frame' si tocas aquí, allá, esto y lo otro, pero qué quieres que te diga, en tres minutos no puedes expulsar a un jugador", lamentó Grimau en rueda de prensa.

Además, el exjugador dudó de si "el criterio" arbitral no fue "el mismo", mencionando que la intensidad de Facundo Campazzo en el Madrid no fue sancionada. "Es un jugador que me encanta, pero está todo el partido apretando, en el indirecto apretando, con la pelota apretando y sólo le han pitado dos faltas", afirmó.

Grimau reconoció que este tipo de partidos no son "fáciles" para los colegiados, pero también fue crítico con la técnica recibida por el pívot Willy Hernangómez después "de haber escuchado: 'Esto no es la NBA, chaval'". Con todo, el técnico del Barça dejó claro que no se estaba "excusando" en el arbitraje ni quería quitar méritos a un Real Madrid que apretó "al nivel que le han permitido" y al que concedió un "máximo respeto" como "justo vencedor".

"Hoy quizá es una gota que colma el vaso, ya lo vamos notando. Ha habido momentos en los que nos hemos podido meter y no hemos podido. Tendremos que aprender a jugar diferente, empezando por mí, en ciertos momentos no hemos sabido jugar ante esta dureza", puntualizó un Grimau que confesó que estaban "jodidos". El Barça falló ante el eterno rival y está por ver si mantiene el nivel que trajo a Málaga para pelear ahora por la Liga y la Euroliga.

"Hemos hecho un muy buen inicio de partido, una primera parte bastante completa. En el tercer cuarto nos han encontrado situaciones de tiros de tres. En momentos determinados en los que nos hemos metido otra vez han pasado cosas raras. Nos ha costado, felicito a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho. Han hecho un fin de semana muy bueno", terminó.