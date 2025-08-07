El Roig Arena ya luce pista con los colores del Valencia Basket

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia que acogerá los partidos de los primeros equipos masculino y femenino del Valencia Basket, ha montado este jueves la pista de baloncesto con los colores de la entidad 'taronja' para ir perfilando los detalles de la última fase de su construcción.

Impulsado por Juan Roig, el Roig Arena tendrá una capacidad para partidos de baloncesto de 15.600 espectadores y acogerá los duelos del Valencia Basket femenino, en la Liga Femenina Endesa y la Euroliga Femenina, y del Valencia Basket masculino, en la Liga Endesa y la Euroliga.

Este jueves se ha realizado por primera vez el montaje de su pista en modo baloncesto. Todo para preparar el estreno, con el primer partido oficial del club siendo el viernes 3 de octubre, con la visita de la Virtus Bologia italiana en la Euroliga masculina.