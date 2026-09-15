Saint-Supéry: "No sentimos presión por la Supercopa, en el vestuario estamos muy tranquilos"

Archivo - El base de Valencia Basket Mario Saint-Supéry durante un entrenamiento con la selección española. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base español del Valencia Basket Mario Saint-Supéry ha subrayado este martes que no sienten "presión" por ir como uno de los favoritos a la Supercopa Endesa y que en el vestuario están "muy tranquilos", y que una de las cosas que lo hizo decantarse por el club 'taronja' este verano y dejar la NCAA es "el nivel de la Euroliga".

"No sentimos presión por la Supercopa, en el vestuario estamos muy tranquilos. La afrontamos con muchas ganas e ilusión, pero creo que presión no es una palabra que ahora mismo pensemos mucho. El equipo del año pasado era muy bueno, pero el de este año es un equipo con muchos jugadores nuevos, con características parecidas pero diferente. Cada jugador tendrá su rol", afirmó el base del Valencia Basket a los medios de comunicación en la presentación de la Liga Endesa.

El base destacó que "hay muchas cosas" que han hecho tomar la decisión de fichar por Valencia Basket. "La primera, es el nivel de competición en la Euroliga, después de la NBA es la mejor liga, luego está el volver a España. Es estar cerca de mi familia y de mis amigos de Málaga. Esto es muy importante para mí.

El malagueño apuntó que Valencia tiene "muy buen recorrido" en el jugador nacional. "En estos últimos años han sacado jugadores y jugadoras increíbles. Tenemos el año pasado que Jaime (Pradilla), que se ha ido al Madrid, también está (Sergio) De Larrea, que lo ha hecho a la NBA. Son algunos ejemplos que demuestran que Valencia es un club que tiene buenos proyectos y que hace crecer a los jugadores", añadió.

Saint-Supéry dijo que ahora vuelve a la liga "más maduro". "Ahora tengo 20 años, que tampoco son muchos, pero he vivido algo más. El año de Gonzaga me ha hecho crecer tanto como jugador como persona, y a partir de ahí, llego con mucha ambición", explicó.

Por último, habló sobre la decisión de dejar la NCAA: "Es totalmente deportiva. Yo busco lo mejor para mí como jugador, y mi entorno y yo pensamos que lo mejor era el Valencia. Estoy muy contento y muy emocionado porque mi gente, mis amigos y mi familia van a estar allí viéndome".