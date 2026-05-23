Salamanca vibra con el Circuito 3x3 CaixaBank

Circuito 3x3 CaixaBank en Salamanca - FEB

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia del Arrabal de Salamanca ha acogido este sábado la cuarta parada de la temporada 2026 del Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor festival de baloncesto urbano, 3x3, gratuito y al aire libre de España, en la que 448 jugadores y jugadoras y más de 6.000 visitantes han disfrutado de una gran mañana de baloncesto.

En total, los 110 equipos inscritos han disputado un total de 193 partidos en todas las categorías bajo el lema 'Juega y Vive el Baloncesto', disfrutando además de diferentes iniciativas como la del Triple Solidario. Gracias a los más de 1.000 triples anotados, la Fundación 'la Caixa', destinó fondos a la Fundación AVIVA, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, aseguró que es "un honor" recibir al circuito en Salamanca. "Quiero agradecer a todos los que hacen posible esto, porque son los responsables de que se puedan realizar este tipo de eventos tan importantes para nuestra ciudad y que tiene una repercusión tan buena", explicó.

Por su parte, el director de Área de Negocio de CaixaBank en Salamanca, Borja Tejedor, destacó que "el Circuito 3x3 CaixaBank es mucho más que deporte". "Es una forma de acercar el baloncesto a la calle, fomentar hábitos de vida saludables y generar un impacto positivo en la comunidad, especialmente entre los más jóvenes", dijo.

"Para CaixaBank es fundamental impulsar iniciativas que combinan deporte, inclusión y compromiso social, como el 'Triple Solidario', que permite que cada canasta tenga también un efecto directo en entidades locales como la Fundación AVIVA", añadió.

El presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Óscar Castañeda Robles, recalcó que "la salud del baloncesto en esta comunidad es muy buena". "Quiero agradecer a la FEB que siempre piense en Castilla y León para hacer este tipo de eventos. Se lo agradezco a todos los que hacen posible el evento, con mención especial a la familia Recio, propietarios del Avenida, a los que tanto Salamanca, como Castilla y León y el baloncesto español les debe tanto", apuntó.

La exjugadora de la selección española femenina Silvia Domínguez cerró el acto poniendo en valor la importancia de este tipo de eventos. "Ojalá yo hubiera podido jugar un 3x3 como los que lleva organizando CaixaBank tantos años. Una forma lúdica de jugar al baloncesto y jugarlo para todos, desde niñas y niños pequeños hasta mayores de 65 años. Porque el deporte es una vía de expresar muchos valores y hacerlo hoy en Salamanca es muy especial", manifestó.

El Circuito 3x3 CaixaBank 2026 recorrerá un total de 11 ciudades españolas durante toda la temporada. La próxima parada tendrá lugar el próximo 30 de mayo en Santander. CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías.

Desde su creación, el circuito ha alcanzado un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria.