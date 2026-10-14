El Salón de la Fama del Baloncesto Español celebra este jueves el ingreso de su 6ª Promoción

Archivo - Silvia Domínguez durante un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Anna Junyer, John Pinone, Mario Pesquera o el fallecido José 'Piculín' Ortiz serán algunos de las figuras que harán este jueves su ingreso en la 6ª Promoción del Salón de la Fama del Baloncesto Español FEB-AS.

La ceremonia, que se celebrará en l Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción (Cádiz), reconocerá en su categoría de 'Jugadores/as' a históricos como Carlos Jiménez, capitán de la selección que logró hace 20 años el histórico oro en el Mundial y 170 veces internacional, Alberto Herreros, 172 veces internacional y doble medallista de plata en Eurobasket, y Silvia Domínguez, que ganó nueve medallas con la selección femenina en sus más de 200 internacionalidades (214).

También premiará a Anna Junyer, una de las pioneras en el baloncesto femenino y seleccionadora del equipo femenino que se colgó la histórica plata en 3x3 en París 2024, y al estadounidense John Pinone, reconocido pívot que brilló durante casi diez temporadas en el baloncesto nacional en las filas del Estudiantes y 332 partidos en la ACB.

Por otro lado, en la categoría de 'Entrenadores' ingresará en este Hall of Fame Mario Pesquera, Cristóbal Rodríguez, exjugador y antiguo responsable médico de la selección, y el Perfumerías Avenida en la 'Contribuidores', y Daniel Hierrezuelo en la de 'Árbitro'.

Además, los miembros del Comité de Elección decidieron "por unanimidad" en su anuncio de mayor dedicarle un reconocimiento especial 'In Memoriam' a José 'Piculín' Ortiz, mítico pívot puertorriqueño fallecido el pasado 5 de mayo y miembro del Salón de la Fama de la FIBA, cuatro veces olímpico con su país y que también labró una gran carrera en el baloncesto español en las filas del CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona, Festina Andorra y Unicaja Málaga.

El Comité de Elección de esta 6ª Promoción lo formaron Elisa Aguilar (presidenta FEB), José Félix Díaz (director editorial de As), José Manuel Rodríguez Uribes (presidente del CSD), Javier Vidal (vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz), Sonia Cea (Ayuntamiento de Madrid), Óscar Graefenhain (director general FEB), José Miguel Sierra (presidente de la Federación Aragonesa), Raquel González y Juan Jiménez (As), José Miguel Calleja (Clubes masculinos, en representación de Antonio Martín), Alfonso Reyes (Jugadores), Lucila Pascua (Jugadoras), Luis Manuel de Sancha (Árbitros), Joan Maria Gavaldà (Entrenadores) y José Asensio (Clubes Femeninos).

"Con el Salón de la Fama, la FEB y el Diario As pretenden tributar reconocimiento y recuerdo, de forma individual o colectiva, a los más destacados protagonistas de nuestra historia. De los elegidos para figurar en él se tiene en cuenta no sólo su aportación al desarrollo deportivo y organizativo del baloncesto español sino también, y de forma muy especial, su labor en la difusión y transmisión de los valores que encarna nuestro deporte, por lo cual se les debe considerar un ejemplo para las presentes y las futuras generaciones", remarcó la federación.