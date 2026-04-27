Sandra Ygueravide: "París hizo que todo valiese la pena"

Archivo - Vega Gimeno, Sandra Ygueravide, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilión posan con su plata olímpica - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

ALCOBENDAS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

Sandra Ygueravide se mostró "muy agradecida" por ser la nueva seleccionadora nacional femenina de baloncesto 3x3, un cargo que le llega tras anunciar este lunes el final de su carrera deportiva con la tranquilidad de haber dejado "más cerca de la gente" una modalidad que impulsaron a través de "un camino duro" y cuya "recompensa" en forma de plata olímpica llegó tras "mucho trabajo" e hizo que "todo valiese la pena".

"Estoy muy agradecida, me hace muchísima ilusión seguir vinculada a la FEB. En el 3x3 he tenido los años más bonitos que he vivido. Hemos peleado mucho por esto y hemos disfrutado mucho, así hemos conseguido muchas de las medallas. Tenemos que trabajar duro y el primer objetivo es estar en Los Angeles 2028. Estoy muy ilusionada y agradecida a Elisa (Aguilar, presidenta de la FEB", expresó Ygueravide tras anunciar su retirada deportiva junto a Vega Gimeno en un acto en el Museo de la FEB en Alcobendas (Madrid).

La valenciana no olvida que tendrá "mucha responsabilidad" en su nuevo cargo y recordó que es necesario "un momento de transición hasta que el nuevo equipo realmente funcione". "Cuando llegamos nosotras hubo un vacío y hasta que encontramos el equipo fue clave. Esperamos que sea lo más corto posible", advirtió.

Sobre su retirada, confesó que "tenía que llegar" y que se iba "tranquila" porque lo había "dado todo" para que "el 3x3 esté más cerca de la gente". "Siempre estaremos unidas a esta disciplina maravillosa y no había otra manera que Vega y yo nos despidiéramos de la mano. Tuvimos una conexión instantánea y las dos teníamos las mismas ganas de que saliese bien esto", apuntó.

"Nos involucramos con los ojos cerrados y la recompensa llegó con mucho trabajo, con esa plata olímpica que supo a oro. Te quiero infinito Vega, el camino no habría sido lo mismo sin ti", remarcó Ygueravide que dio las gracias a Ana Junyent, la seleccionadora que le dejó "formar parte de una familia" que le cambió "la vida y la forma de disfrutar el baloncesto".

La subcampeones olímpica insistió en que tuvieron "una camino duro" en el que han "vivido y sobrevivido a muchos momentos". "Y París hizo que todo valiese la pena. Gracias a la FEB por el apoyo para que esta disciplina creciera. También a Aitana Cuevas y Marta Canela, con las que fuimos campeonas de Europa por primera vez (2021) y aprendimos de la importancia de cada una dentro del 3x3", subrayó.

"Disfrutamos muchísimo de ese camino y las derrotas, por desgracia, fueron las que más nos unieron y pasamos de un equipo a ser amigas. Con Juana (Camilión) y Gracia (de Alonso Armiño) dimos un 'pasito' más y nos aportaron un extra de energía", prosiguió la valenciana que recordó el camino desde "la canasta de espalda más famosa", en relación a la acción de Alonso de Armiño que dio el billete a París 2024, "hasta esas semifinales olímpicas" que no se esperaban.

"Gracias a las personas que más lo han disfrutado y que más lo han sufrido, que se han comido muchos veranos. Y el agradecimiento más grande para ti Carlos, porque este recorrido no habría sido posible sin ti, gracias por tu paciencia y por estar siempre", sentenció Ygueravide visiblemente emocionada hacia su pareja en el final de su discurso.

La valenciana no ocultó que tenía "más dudas" que Gimeno sobre esta retirada, pero celebró que la FEB las haya elegido para sus nuevos cargos porque "la transición va a ser más sencilla" de cara a apuntalar una modalidad que se impulsó con la plata de París. "Teníamos la responsabilidad de que la gente se enganchara y llegamos sin presión, sólo para que la gente nos viera y se enganchara", admitió.

"No somos del todo conscientes de todo lo que hemos generado, no tengo ninguna duda de que soy más feliz de que nos reconozcan por el 3x3 más que por el 5x5", sentenció Ygueravide que tampoco olvida como "el segundo mejor momento" el primer oro europeo en 2021 tras "un verano de dolor" por quedarse fuera de Tokio 2020. "Nos dimos cuenta de la importancia del grupo en el 3x3", expresó.