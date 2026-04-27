Vega Gimeno: "El mayor premio no son las medallas, ha sido el legado en el 3x3"

Archivo - Vega Gimeno abraza a Juana Camilión durante los Juegos de París 2024 - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

ALCOBENDAS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

La española Vega Gimeno aseguró que no era "un día fácil" por tener que anunciar su retirada deportiva y poner fin a algo "tan importante y especial durante tantos años" como había sido su paso por el 3x3, confesando que "el mayor premio" no habían sido "las medallas" sino "el legado" que cree que dejan ella y una Sandra Ygueravide que también puso fin este lunes a su carrera, y mostrándose feliz por su nuevo papel como coordinario de esta modalidad en la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"No es un día fácil, nunca lo es cuando toca despedirse de algo tan importante y especial durante tantos años. Cierro una época que ha marcado mi vida y que no puedo explicar con palabras. Recuerdo mis comienzos, cuando había que pelear por cada oportunidad y mirada de respeto en el 3x3 y ha tenido la suerte de formar parte de este camino de que haya sido reconocido y valorado", expresó Gimeno en el acto donde anunció su retirada deportiva junto a Sandra Ygueravide y celebrado en el Museo de la FEB en Alcobendas (Madrid).

Para la valenciana, "poder vivir unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla de plata, supera cualquier sueño cuando esto empezó, pero el. mayor premio no son las medallas, ha sido el legado, saber donde estaba el 3x3 y donde está hoy, la repercusión que ha alcanzado y los muros que hemos derribado. Ahora el 3x3 es una realidad, es atractivo y tiene un futuro enorme, es un orgullo inmenso haber sido parte de ese cambio", se sinceró.

"Han sido muchos veranos entregados a la selección y mis compañeras y amigas, porque si algo ha hecho especial el camino ha sido la gente. Nunca olvidaré ese primer equipo con Canellas y Cuevas, amigas y hermanas, ahí entendí que el 3x3 tenía algo diferente. Luego llegaron cambios de ciclo y quiero acordarme de Juana (Camilión) y de Gracia (de Alonso Armiño), que en un momento de transición lo hicieron de forma extraordinaria y construimos algo especial, un equipo que volvió a ilusionarse y consiguió medallas, sobre todo esa plata que forma parte de esa historia", prosiguió.

Gimeno no se olvidó de Ana Junyent, su primera seleccionadora que "confió" en ella "en esta bonita locura", ni de Nuria Martínez, su última seleccionadora, "por seguir confiando" en ella, y dio las gracias a la FEB por haberle "regalado los momentos más felices e intensos" de su carrera, a su equipo, "el mejor posible", y tuvo "palabras especiales" para Sandra Ygueravide, "sin quien este camino no sería lo mismo" y que fue su "pilar fundamental".

"Hicimos clic desde el primer día que nos conocimos y no nos hemos soltado. Me llena de felicidad haber compartido contigo casi todo este camino, no podía haber mejor compañera de viaje, equipo y de vida. Vivimos momentos muy duros como el no ir a Tokio y nos refugiamos en nuestra canción para intentar sanarnos. Años después, la vida nos lo devolvió todo", remarcó.

"Sólo tú y yo sabemos lo que hay detrás de cada paso dado y no quería compartir esta despedida con alguien que no fuese tú, vamos a por la siguiente etapa que vamos a disfrutar más", agregó Gimeno, que también dio las gracias a su familia, amigos y pareja. "Me enamoré del 3x3 en el primer momento, fue un flechazo real, creo que mucho más que del 5x5 y eso es mucho decir. Hay un sentimiento de equipo que va mucho más allá de lo que imaginaba cuando empecé, me voy superfeliz, superllena y superagradecida", concluyó su discurso visiblemente emocionada.

Ahora, afrontará una nueva etapa como coordinadora del 3x3 en la FEB, con Ygueravide como seleccionadora. "Estoy muy feliz y muy agradecida de que la FEB haya pensado en nosotras en este momento de transición. Me siento preparada y con garra para intentar empujar para que el 3x3 siga creciendo y ganando. Los Juegos de Los Ángeles son el primer objetivo", advirtió, sabedora de que este era "un buen momento" para retirarse y que lo tenía "bastante claro".

"Tenemos mucho talento y muchísimas jugadoras en España que son perfil de 3x3 y tengo ganas de ver jugadoras nuevas, ojalá que tengan esa vinculación y responsabilidad de representar a España, que somos cuna del baloncesto mundial y Europeo", subrayó, dejando claro que en esta modalidad es "importante jugar y competir".

Finalmente, reconoció que no había sido "fácil llevar el peso" de hacer crecer esta disciplina. "No era ni olímpica, todo estaba en el limbo y arriesgaba veranos por jugar torneos. Hemos crecido mucho y tuvimos que hipotecar cosas. Ver ahora que los colegios empiezan en la base con academias de 3x3 es lo mejor que me puedo llevar ahora", expresó Gimeno.