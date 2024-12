Santi Aldama y los Grizzlies apagan a los Nets de Jordi Fernández

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama contribuyó esta madrugada con 20 puntos a la victoria de Memphis Grizzlies ante los Brooklyn Nets del también español Jordi Fernández (135-119), que lamentó la actitud del base local Ja Morant, que se encaró con el banquillo visitante durante el partido.

En el FedExForum, los de Tennessee se afianzaron en el segundo puesto de la Conferencia Oeste (18-8) -solo por detrás de Oklahoma City Thunder (19-5)- con su cuarto triunfo consecutivo en un duelo en el que tomaron el control durante el primer cuarto y a partir de ahí nunca marcharon por debajo en el marcador.

Aún así, los neoyorkinos se acercaron con dos triples al comienzo del tercer cuarto (74-72), pero los de Taylor Jenkins contestaron con un parcial de 13-0 que despejó cualquier atisbo de duda. Ja Morant, con un 'doble-doble' de 28 puntos y 10 asistencias, lideró el ataque de los Grizzlies junto al escolta Desmond Bane (21 puntos).

Por su parte, el grancanario Santi Aldama partió desde el banquillo para aportar 20 tantos, especialmente acertado desde el perímetro -6 de 11 tiros de campo, incluidos 5 de 9 triples, y 3 de 5 desde la línea de tiros libres-. Además, en sus casi 26 minutos sobre la cancha, capturó seis rebotes.

El momento más tenso de la noche lo protagonizó Ja Morant con una celebración provocadora delante del banquillo de los Nets, una actitud que enfadó al técnico barcelonés. "Nunca hablaré con otros jugadores y no quiero que otros jugadores me hablen. No quiero ninguna interacción, creo que es una falta de respeto, no es parte del juego. Es un respeto por el juego, seas una superestrella o no", señaló Fernández.