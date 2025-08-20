Santi Aldama: "Me encuentro genial y tengo muchas ganas de jugar"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot de la selección española de baloncesto Santi Aldama afirmó este miércoles que se encuentra "genial" físicamente y que tiene "muchas ganas" de jugar contra Alemania, después de perderse por lesión los anteriores partidos preparatorios para el Eurobasket, que se celebra entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.

"Me encuentro genial y tengo muchas ganas de jugar ante Alemania. Estoy muy bien. Lo que salió de mi lesión fue un poco desproporcionado, porque me encontraba bien, un poco de molestia sin más, así que con muchas ganas de volver a jugar para España y coger un poco de sensaciones para el Eurobasket", aseguró el jugador de los Memphis Grizzlies de la NBA al terminar el entrenamiento de la selección española celebrado en la Ciudad Deportiva Real Madrid.

Aldama cree que el combinado nacional no ha tenido "mucha suerte este verano" con las lesiones, pero dice que "es parte del deporte, por desgracia". "Somos los que somos y tenemos muchas ganas de seguir construyendo para llegar a tope a lo que toca (el Eurobasket)", continuó.

El jugador canario también habló de las últimas incorporaciones al equipo dirigido por Sergio Scariolo, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas. "Les he visto muy bien, la verdad, con muchas ganas, mucha energía y siempre con ganas de aportar. Al final esto es lo que somos, 'La Familia'. Incorporar gente nueva al grupo, aunque no sea por las razones que queremos, siempre es bueno para nosotros", valoró.

A la selección española solo le quedan dos partidos de preparación antes de iniciar el Eurobasket el día 28 contra Georgia, tiempo que Aldama considera "suficiente" para llegar preparados, aunque le gustaría "tener más". "Es lo que hay, sabemos que tenemos un mes, y poco a poco vamos construyendo, metiendo más cosas. Estos dos partidos ante Alemania son los últimos para terminar de arrancar la máquina y estar a tope", apuntó.

En referencia al rol que ostenta en el equipo nacional, el ala-pívot cree que es un "líder dentro y fuera de la pista", al igual que "el año pasado". "Sobre todo tenemos que buscar maneras de ganar, que no hemos podido en los últimos dos años. Ahora hay que buscar la manera de conseguirlo", subrayó.

Por último, el jugador de los Grizzlies habló sobre los pronósticos para el Eurobasket, en los que España sigue cayendo posiciones. "Al final eso es para sacar contenido y que la gente interactúe. Nosotros no lo pensamos mucho, sabemos lo que hacemos cada día y a lo que aspiramos. No sería la primera vez que nos ponen ahí abajo y hacemos algo especial, así que tenemos ganas de eso", concluyó.