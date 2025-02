Satoransky: "Sabemos cómo está siendo nuestra temporada, Tenerife es favorito"

El base del Barça elogió a un Huertas que le recuerda a LeBron

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Tomas Satoransky dio la vitola de "favorito" a La Laguna Tenerife en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 por la temporada de ambos hasta ahora, "irregular" en un cuadro azulgrana que se fija en su última victoria ante el Valencia Basket para llegar lejos en Las Palmas.

"Tenemos buena semana tras nosotros. Nuestra temporada está siendo muy irregular. Si tenemos que quedarnos con algo es el partido que hicimos en Valencia. Sabemos que la baja de Vesely nos afecta mucho, es uno de los jugadores más importantes, pero ya llevamos unos partidos jugando sin él y esto es bueno al mismo tiempo", dijo ante los medios este miércoles.

El base checo ofreció sus impresiones a los pocos minutos de la llegada del Barça al hotel de concentración en la capital grancanaria. "La Copa con nuevos compañeros pero ya estás acostumbrado. No me preocupa mucho. Me siento cómodo en la pista. Tenemos que hacer un partido sólido e intentar hacerlo a nivel colectivo como lo hicimos en Valencia", afirmó.

Además, Satoransky elogió a los tinerfeños dando incluso el favoritismo a los de Txus Vidorreta. "Es un equipo que lo está haciendo bien. Cada año sus jugadores son más mayores y están mejorando su juego, no solo hablando de Huertas, que ahí me quedo sin palabras. Es un equipo muy peligroso, creo que son los favoritos en este duelo por la temporada que están haciendo y por la continuidad del equipo", apuntó.

"Ya sabemos que si queremos tener algún éxito tenemos que estar muy físicos e intentar correr, porque en el juego estático es donde se sienten mejor. En el pick and roll son uno de los mejores equipos de Europa. Es verdad que tienen soluciones contra todo tipo de defensa, pero si estás bien a nivel físico puedes tener un poco de ventaja", añadió.

El jugador azulgrana insistió en la temporada complicada de un Barça que no puede pensar en ganar la Copa sino en ir "partido a partido". "No sería lo ideal decir que vamos a venir a dominar, sabemos cómo está siendo nuestra temporada. Nos clasificamos dramáticamente al final. Nos falta la continuidad esta temporada, solo hay que pensar en el partido contra el Tenerife y de ahí intentar seguir mejorando y a ver dónde podemos llegar", confesó.

Además, Satoransky se detuvo en un Huertas que se convertirá en el jugador con más edad en disputar la Copa. "Fue mi compañero mi primer año en Barcelona y aprendí mucho de su juego. Es una gran persona aparte de gran jugador. Me quedo sin palabras. Mucha gente habla de LeBron, cómo juega con sus 40 años y Huertas está a poco de cumplir 42 y su juega está igual o incluso mejor", terminó.