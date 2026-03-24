Scariolo: "En un ambiente raro, el alma lo tenemos que poner nosotros"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que en partidos con "ambiente raro", como el de este martes a puerta cerrada contra el Hapoel IBI Tel Aviv, "el alma" es una algo que deben "poner" sus pupilos "desde el banquillo y en la cancha", a rebufo de su triunfo por 92-83 en la jornada 33 de la fase regular.

"En un ambiente raro, como el de esta noche, el alma lo tenemos que poner nosotros desde el banquillo y en la cancha. Y eso es lo que los jugadores han hecho, se los ve con muy buena química en gestos y actitudes. Somos un equipo serio y cohesionado que quiere aspirar a estar ahí arriba", comentó Scariolo en rueda de prensa.

"Muy contento por un excelente partido en muchísimo sentidos: alante, atrás, con un nivel defensivo muy alto y con muy buen criterio ofensivo en elección de acciones para jugar y en la ejecución", resumió el técnico madridista desde el interior del vacío Movistar Arena.

"Si hubiéramos hemos tenido más acierto en los tiros abiertos, nos habría permitido ampliar antes la ventaja. Contra un rival con tanta calidad y tanto talento, que estaba por delante de nosotros en la clasificación por méritos, el aspecto defensivo ha sido el que queremos destacar más. Hoy todos los jugadores han contribuido, la mentalidad del equipo ya lleva muchos meses bien marcada", subrayó el italiano.

Luego advirtió de que "la primera curva la tenemos el jueves contra otro equipo lleno de talento", en alusión a su encuentro de la jornada 34 ante el Anadolu Efes, igualmente en su pabellón pero con público.

"Hemos tenido poquísimo tiempo para prepararlo, pero las cosas fundamentales las hemos captado bien. El equipo tiene una identidad clara y tiene muy interiorizados los criterios de juego en ataque y defensa", indicó Scariolo antes de valorar un posible cruce de cuartos de final en esta Euroliga precisamente contra el Hapoel Tel Aviv.

"Es muy pronto para poder pensar en mayo y ver qué pasa. Esperemos sobre todo que haya más paz y eso permita serenar todos los ánimos", dijo sobre la actual situación con las visitas de equipos israelíes.

"Como todos los equipos que trabajan y trabajan coherentemente, con buena dinámica interna, cohesión y buena disponibilidad, vamos mejorando en el transcurso del año", apuntó al respecto de sus jugadores. "Los líderes son los grandes defensores. Aunque no sean muchísimos, son un gran ejemplo para el resto", apostilló el entrenador merengue.

Por último, elogió a Théo Maledon: "Tiene un gran futuro por delante, pero nosotros necesitamos que tenga el presente y todos los días". "Lo ha digerido bastante bien y ha sido capaz de adaptarse", señaló sobre su estatus en un club del tamaño del Real Madrid. "Está esforzándose más atrás", puso como ejemplo. "Es un factor importante de nuestro equipo y me gusta la valentía y el desparpajo con el que juega", concluyó.