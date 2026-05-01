Scariolo: "Aquí vale el 3-0, cosas más raras se han visto"

Sergio Scariolo da instrucciones durante el Real Madrid.Hapoel Tel Aviv de los 'playoffs' de la Euroliga 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció que están "en una buena posición" de cara a estar en la 'Final Four' de la Euroliga tras poner el 2-0 este viernes ante el Hapoel Tel Aviv israelí, pero dejó claro que lo que "vale es el 3-0" y que "cosas más raras se han visto", mientras que valoró positivamente el trabajo del equipo para "compensar el gran vacío" que tienen con la ausencia por lesión de Walter Tavares.

"Estamos en una buena posición, pero todavía nos falta una victoria. En un 'playoff', ganar de poco o de mucho cambia poco, y vale el 3-0, cosas más raras se han visto. Vamos a tener tarea muy dura, es muy difícil ganar cinco partidos seguidos a un equipo de gran nivel", señaló Scariolo en rueda de prensa tras el partido.

El italiano se mostró "contento" con el partido y con que su equipo hicieran "un esfuerzo más para compensar el gran vacío de la baja de 'Eddy' (Tavares)". "Nos ha valido esta noche, veremos los siguientes partidos ante un equipo que ya conocemos bien", advirtió.

El de Brescia apuntó que tuvieron una "intensidad defensiva un poco irregular" en la primera parte y que fueron "más regulares" tras el descanso, recalcando en pudieron usar "a nivel físico la buena condición" en la que se encuentran actualmente.

En este sentido, elogió a Usman Garuba. "Ha estado muy bien, ha respondido a la subida de responsabilidad en los dos lados de la pista. Esperemos que siga así, tenemos que tenemos que contar mucho con su prestación para poder sacar adelante los partidos", subrayó del ala-pívot.

Scariolo recordó que el segundo partido de un 'playoff' "es muy delicado para el equipo de casa". "Vimos en la primera parte la convicción del Hapoel para intentar no irse de vuelta con 2-0 y todos estaban esperando qué respuesta podíamos dar para suplir al jugador probablemente más decisivo de nuestro equipo y en ese sentido estoy orgulloso", remarcó.

Para el entrenador madridista, es un "dato muy bueno" que sólo hayan tenido 15 pérdidas entre los dos partidos. "Cuidar el balón para nosotros es decisivo y, en general, hemos jugado con buena circulación, aunque no tanto en la primera parte, con sólo ocho asistencias", detalló.,

"La segunda unidad nos ha dado un gran empujón para cambiar el signo del partido de la primera parte. Hemos mezclado un poco más y hemos encontrado el equilibrio correcto. Nos interesa tener claridad sobre los roles, pero también estamos abiertos a modificarlos por no sobrecargar, tener equilibrio y ver la compatibilidad. Son muchos factores para tener el mejor equilibrio posible en los 40 minutos", puntualizó sobre un banquillo que aportó 58 puntos.

Finalmente, dio "mucho valor" al apoyo del Movistar Arena. "Los que han estado, han estado positivos y han sido de ayuda al equipo. En los momentos que estaba el equipo por debajo del marcador, en vez de murmullo, han animado y le han sostenido, y eso es lo que quieres del público, que sean aficionados positivos y sepan reconocer los momentos de dificultad", sentenció.