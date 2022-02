Scariolo: "Es difícil hablar de baloncesto, Ucrania peleó con orgullo"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, valoró un muy buen partido de su equipo este jueves camino al próximo Mundial, para superar a una Ucrania que decidió jugar "con orgullo" en Córdoba, a pesar de que su país es invadido por Rusia.

"Es difícil hablar de baloncesto, pero hubo un partido, nuestro rival peleó con orgullo hasta el final. Nosotros jugamos 30 minutos muy buenos. Solo podemos enseñar nuestro mayor apoyo y deseo de ayudar, aunque no podamos hacer mucho. Solo podemos imaginar de lejos lo que puede ser estar centrados en el partido durante este día", dijo en rueda de prensa.

"Pensaron que la mejor manera de representar a su país era competir. Demostraron tener un alto nivel, compromiso deportivo. Ellos han decidido jugar, que era la mejor manera de vivir este momento. Nosotros solo podíamos respetar su decisión y una vez aclarado que su intención era jugar hacer el mejor partido posible", añadió.

El técnico italiano defendió el papel del deporte aunque la realidad de una guerra ponga un panorama difícil de asimilar. "Hace cuatro días nos decían que estaba todo tranquilo, que jugaríamos en Kiev y hoy nos hemos levantado con estas imágenes tremendas", dijo, valorando esa suspensión del duelo que tenían el domingo.

"Nadie hubiese dicho una palabra si hubiesen elegido no jugar. Lo que no tenemos que olvidar es que el deporte es un instrumento poderoso para lanzar mensajes positivos y renunciar al deporte no tiene por qué ser el camino adecuado. Estos jugadores han enseñado que el deporte une a las personas y permite entender que la competición está en una cancha, que es el máximo de lo físico que permite la relación correcta entre seres humanos", añadió.

Scariolo, que logró el tres de tres en la clasificación para el Mundial, destacó también la fuerza que se llevó Ucrania de la afición española. "El deporte no se tiene que esconder sino que tiene que hacerse fuerte, los valores positivos salen a relucir con facilidad", apuntó.

"La afición de Córdoba ha estado fantástica. Lo que ha rodeado el evento en las gradas ha estado muy a la altura de la situación, les ha dado una inyección de cariño. Hemos sentido su problema, tenemos amigos, puedo entender lo que están pasando pero no me puedo poner en su piel. Ojalá todo pare pronto", añadió.