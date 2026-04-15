Scariolo, sobre el formato de la Euroliga: "Genera un colapso que no ayuda a la calidad del juego"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, durante un partido. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha opinado este miércoles sobre el formato de la próxima Euroliga, que volverá a ser una liga de 20 equipos, y ha señalado que "genera un colapso" en el calendario y que "no ayuda a la calidad del juego" porque muchos jugadores "no llegan al 100%" a los partidos y los entrenadores pierden capacidad para "influir positivamente" en los partidos.

"Como hombre de cancha, no es un buen formato porque está enfocado en un calendario donde ya hay competiciones nacionales, copas, ventanas... Genera un colapso que no ayuda a la calidad del juego porque los jugadores no llegan al 100% muchas veces. Tampoco ayuda a la posibilidad de preparar los partidos dignamente por parte de los entrenadores, para poder influir positivamente en la calidad del juego", considera el entrenador del Real Madrid sobre la aprobación de formato de una liga de 20 para la próxima Euroliga.

Scariolo recalcó que habla desde el punto de vista del juego, y apuntó que "no hay que matar la gallina de los huevos de oro, porque luego los huevos no salen o no son ni de oro ni de nada". "No le gusta a los jugadores y no sé qué postura tomarán, pero personalmente, creo que se puede encontrar una manera mejor de buscar recursos sin sobrecargar a los jugadores y perjudicar la calidad. No hay que matar el producto por quitar la posibilidad de entrenar a los jugadores individualmente y a los equipos colectivamente", indicó.

Por último, expresó que entiende "las razones de los clubes", sobre todo de las ligas que no han sido capaces de "hacer crecer su competición" como sí lo ha hecho España, que ha logrado tener muchos equipos en una liga "muy competitiva y atractiva". "Entiendo que su postura es la de buscar un número enorme de partidos que den los recursos que quizá no han sido capaces de generar de otra forma", concluyó.