Scariolo: "El formato de la Euroliga no permite desarrollar el trabajo con tranquilidad"

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró este miércoles que la Euroliga "está más competitiva que nunca" y consideró que su actual formato con tantos partidos es "un error porque no permite desarrollar el trabajo con tranquilidad" ni tampoco "saber valorar victorias y derrotas de una manera diferente", mientras que espera que el parón no haya frenado su buen momento a la hora de afrontar una complicada visita al Anadolu Efes turco.

"La Euroliga está más competitiva que nunca. En los últimos par de años, sobre todo, han crecido exponencialmente el número de los equipos de mucha fuerza y mucho nivel, y eso influye", señaló Scariolo ante los medios de comunicación en la previa de su visita al Anadolu Efes.

El italiano también incidió en que "encima ha subido el número de partidos, con los doble turnos y con muchos partidos en una unidad de tiempo muy reducida". "Creo que, sinceramente, ha sido un error, y todo el mundo está replanteando el formato porque esto no permite desarrollar el trabajo con tranquilidad", advirtió.

"Creo que estamos muy lejos de una mentalidad tipo NBA. Me acuerdo cuando ganamos el anillo con Toronto, que en dos ocasiones perdimos cuatro partidos seguidos y no pasó absolutamente nada. En Europa no tenemos esa cultura deportiva como para entender que en este nuevo escenario hay que saber valorar victorias y derrotas de una manera diferente", prosiguió.

En este sentido, Scariolo cree que esta situación "genera efectivamente una inestabilidad y crispación, y una necesidad muchas veces de los clubes de demagógicamente de responder y de no ser capaces de mantener lo del exterior en el exterior. Lo dejan penetrar en el interior y eso es falta de profesionalidad por parte de los clubes que lo hacen. Normalmente esa forma, digamos, tan emocional de actuar no lleva ningún resultado bueno, sí que puede haber una excepción, pero normalmente no es una forma correcta de poder funcionar en una temporada como esta", zanjó.

El Real Madrid vuelve a la competición tras una semana de parón por las 'ventanas FIBA' y con una nueva salida a domicilio en la Euroliga.

"Para la excelencia, hace falta ser fuerte fuera de casa también", remacó. "Pero siempre he dicho que la cuestión fuera de casa es magnificar los problemas que el equipo todavía tenga. No es que haya uno, es que fuera de casa se ve más porque hay factores, el rival, el público, los árbitros, que te generan una complicación importante añadida", subrayó el de Brescia.

Para este, "no es que de repente tú seas dos equipos diferentes". "Eso es una tontería. Creo que el obstáculo crece un metro y si tú no estás capacitado para saltarlo, igual el metro lo saltas y los dos, no, que esto nos ha pasado durante unos cuantos partidos del inicio", remarcó.

El entrenador del Real Madrid sabe que la visita al Efes "es un partido con muchos peligros" porque se miden a un rival "con calidad y talento". "Tenemos que estar preparados para jugar con mucha paciencia atrás y defender múltiples acciones para llegar al final de posesión en buenas posiciones", detalló.

Tampoco olvida que "ha cambiado de entrenador" tras la destitución de Igor Kokoskov y ello hace que "en el primer partido la reacción siempre es de mucha energía", ni que el primer encuentro tras un parón de selecciones "es raro" por cómo llegan los jugadores y "la necesidad de dar descanso a alguno". "De hecho, Andrés Feliz no puede viajar tras llegar esta mañana a Madrid y otros tendrán limitaciones de minutos", explicó.

"Esperamos que este parón no nos haya parado porque veníamos de ocho victorias de diez y ahora tenemos que volver a empezar. No lo hacemos de cero porque arrastrábamos un bagaje que esperemos no tardar mucho en recuperar", añadió el preparador madridista.

Scariolo también sabe que el conjunto turco "es un equipo muy fuerte en casa" y dejó claro que le da la importancia a ganar en Estambul "como a cualquier otro partido, ni más ni menos". "Hemos jugado un grandísimo partido fuera hace un par de semana y ojalá seamos capaces de consolidarlo. Es importante mantener un rendimiento alto en casa y sumar victorias fuera, sobre todo, en canchas complicadas", reconoció.

"Todas las rachas se acaban hasta que continúan. Este partido no lo veo como que continúa porque ha habido un parón largo, no hemos entrenado juntos y es un partido aislado. Lo veo más como un partido de regreso a la competición y muy delicado, así que esperemos poder abrir otra racha o alargar en la que estamos", concluyó Scariolo.