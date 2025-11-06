Scariolo: "Ganar al Barça sería un triunfo que se magnificaría por el nivel del rival"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este jueves que ganar el primer Clásico de la temporada al Barça en el Palau sería un triunfo que se "magnificaría" debido al "nivel del rival", del que ha destacado su "experiencia", capacidad en el tiro de tres, así como de, en "situaciones complicadas", ser capaces de sacar una canasta desde el "uno contra uno".

"Cada victoria contra un equipo del primer nivel es una inyección de confianza, pero muchas veces tendemos a pensar que cualquier victoria te vale para sentirte mejor y no siempre es así, depende también de cómo ganas. Pero obviamente sería un triunfo que se magnificaría por el nivel de talento y de experiencia del rival", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça en el Palau de la jornada 9 de Euroliga que se disputa este viernes (20.30 horas).

Scariolo definió el Clásico como un partido "de los que da gana de jugar". "Todos son partidos importantes aunque ninguno de ellos es determinante de cara a la clasificación final, pero emocionalmente y históricamente es un partido con más de interés y pasión alrededor. Lo afrontamos con toda la energía y el entusiasmo que estamos capacitados para jugar nuestro mejor partido", apuntó.

En cuanto a su experiencia en los banquillos en los Clásicos confesó que tiene que buscar "mucho y muy profundamente en el baúl de los recuerdos" para encontrarlos. "Aun así he jugado muchos partidos después con otros equipos contra el Barça y no me ha ido muy mal. Tenemos que ser capaces de mantener los nervios fríos, la concentración a tope, no tener ninguna reacción a los lances del juego, el arbitraje, de los fallos o de los aciertos", explicó.

Un Barça al que ve con un "tremendo potencial en el tiro de tres puntos y en el bote". "Tiene muchísima experiencia global y, sobre todo, en el quinteto titular, donde tiene muchos jugadores ganadores. Son capaces de, en situaciones complicadas de final de posesión o final de partido, sacarte una canasta sencillamente dándole a la pelota y jugando uno contra uno desde cero", señaló.

El de Brescia elogió la adaptación que está teniendo al equipo el canadiense Trey Lyles, al que ve "muy bien" a pesar de que "tiene margen de mejora". "Físicamente no está al 100% para poder poner ese punto de energía de más, que seguramente llegará en el momento de la temporada en el que todo el mundo tenga que estar a tope. Pero mentalmente tiene una capacidad asombrosa para entender las cosas. Su adaptación a nivel personal y a nivel de entender cómo se juega y cómo jugamos ha sido muy buena", subrayó.

Por último, Scariolo confirmó que el último fichaje blanco, Alex Len, al que ha visto "bastante bien" durante los pocos entrenamientos que ha realizado, jugará en el Palau porque "tiene lo suficiente" para poder "ayudar" al equipo. Además, confirmó que Chuma Okeke, Edy Tavares y David Kramer, estos dos últimos ausentes en el entrenamiento en Valdebebas este jueves, serán duda para el partido por "problemas físicos".