Scariolo: "El hecho de ganar o perder no cambia absolutamente nada"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, ha dicho que "el hecho de ganar o perder" contra la República Checa, dentro de su gira 'Imperium Nostrum', "no cambia absolutamente nada" de una preparación para el Eurobasket donde él y su 'staff' técnico cuidan que ninguno de los jugadores acuse molestias físicas.

No en vano, Alberto Abalde y Santi Aldama se perdieron este jueves por precaución el encuentro ante los checos en el Torneo Ciudad de Málaga. "Algún error lo hemos corregido, pero el hecho de ganar o perder no cambia absolutamente nada", declaró Scariolo a varios medios de comunicación desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

En la segunda mitad, Alberto Díaz tampoco jugó. "Ha sido un excelente test y a partir de aquí esperemos poder recuperar a los jugadores que estaban hoy fuera, que son jugadores todos importantísimos, los dos Albertos y Santi. Y claro que los necesitamos más que nunca", aludió a los ausentes en una cita resuelta con triunfo español por 87-73.

"Bien evidentemente del todo no están; si no, hubiesen jugado. Pero tampoco están tan mal, están no suficientemente bien como para jugar un partido amistoso sin ninguna importancia de resultado", aclaró Scariolo sobre las bajas provisionales en una lista que de forma definitiva ya no tenía a Eli John Ndiaye por las molestias en su hombro izquierdo.

Para reemplazar a Eli Ndiaye en los próximos días, el plan inicial de la Federación Española de Baloncesto (FEB) era 'ascender' a Baba Miller desde España B a la selección A, pero el propio Scariolo desveló a RTVE que el acuerdo con la universidad del jugador era solo para disputar los partidos de la selección 'filial' española durante este verano.