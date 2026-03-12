Scariolo: "Hezonja ha mejorado de una manera evidente en el control de las emociones"

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid gestures during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on March 12, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha elogiado cómo el alero croata Mario Hezonja "ha mejorado de una manera evidente en el control de las emociones", siendo clave en el triunfo por 96-79 de los merengues frente al Valencia Basket en la jornada 31 de la fase regular de la Euroliga.

"Mario ha mejorado de una manera evidente en el control de las emociones y en la parte defensiva", dijo Scariolo este jueves desde la sala de prensa del Movistar Arena. Ahí habló del "gran esfuerzo por parte de todo el mundo, implementando las ideas y sobre todo los cambios" que había "decidido hacer" contra un adversario al que alabó.

"Hoy todo el mundo prácticamente ha dado una contribución, todo el mundo ha reboteado", recalcó el técnico italiano, que igualmente se alegró del buen ratio asistencias-pérdidas. "No recuerdo un equipo mío que haya tenido este dato y eso ha llevado a que el contraataque del Valencia haya tenido menos munición para posicionarse", explicó.

"Estoy muy contento del trabajo que estamos haciendo como equipo. Un entrenador debe saber evaluar mucho más que si has ganado o perdido el último partido", reflexionó Scariolo sobre su rol, antes de volver a elogiar a un Valencia que este curso se codea con los grandes conjuntos.

"Es el ejemplo de cómo un equipo que quiere crecer y hacerse grande, y creo que ya lo ha conseguido al 100%, tiene que hacer. Con una idea, con una progresión en la construcción, con una línea técnico-táctica marcada por su entrenador, con un club que sigue las recomendaciones acerca de los fichajes, etc.", aludió entonces a Pedro Martínez.

"Lo han hecho bien en la cancha y fuera de la cancha", apostilló. "Es un grandísimo rival y entonces sí te compro el concepto de que, cuando le ganas a un grandísimo rival, tienes que estar contento", respondió a un periodista, para luego analizar los puntos fuertes de su plantilla.

Por último, personalizó alabanzas en Chuma Okeke, Andrés Feliz y Gaby Deck. "No somos un equipo construido sobre la defensa ni tenemos un concepto ahí muy amplio. Pero tenemos jugadores que pueden dar ejemplo, contagiar al resto y esperar que todo el mundo aporte en esa faceta", concluyó.