Scariolo: "Me ha agradado que la reacción del equipo ha sido de una profunda autocrítica"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este miércoles que le "ha agradado" que la reacción que han tenido los jugadores del equipo tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante Baskonia haya sido de "una profunda autocrítica" y ha reivindicado que el equipo se encuentra líder de la Liga ACB y en posiciones "casi inmejorables" en la Euroliga a estas alturas de temporada.

"Me ha agradado que la reacción no haya sido de buscar excusas, o de señalar a uno u otro, sino de una profunda autocrítica. En algún caso, incluso demasiada, y eso me preocupa porque te hunde más y te cuesta subir otra vez a la superficie. Al final es una labor colectiva, en la que uno no tiene que sentirse individualmente culpable o responsable, es una cuota compartida", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de Euroliga ante el Bayern Múnich.

Scariolo apuntó que están en "pleno proceso de transformación" de "la decepción" por la final perdida "en deseo y rabia competitiva". "Hemos hecho autocrítica, yo personalmente creo que debía de haber visto venir el clima de que lo más difícil, ya lo habíamos cumplido después de los dos grandísimos partidos", añadió.

El italiano explicó que después de un gran primer cuarto en la final, el equipo "bajó la humildad, la energía y la rabia" con la que se tiene que jugar las finales. "Es la primera final con este grupo, asumo toda responsabilidad y no se volverá a repetir. Hay que aprender y una vez aprendes, tienes que volver a centrarte en el futuro", recalcó.

El de Brescia quiso reivindicar que el equipo está primero en la Liga ACB y en posiciones "casi inmejorables" en Euroliga fruto del trabajo que se ha hecho. "La mejora en el juego es evidente, igual que en los resultados. Muchas cosas han ido a mejor hasta situarnos donde estamos, aunque hay cosas que tenemos que mejorar como el aspecto mental", analizó.

En cuanto al estado anímico del equipo, en entrenador blanco incidió en que el equipo debe "hacer un esfuerzo especial" en el corto plazo. "Sé que nuestros aficionados estarán ahí. Es un partido en el que tenemos que esperar lo que pueda. Después de la decepción y un punto de tristeza puede afectar. Sería un poco ingenuo pensar que no ha pasado nada, pero si tú eres un buen deportista, un buen entrenador o un buen jugador, tienes que saber pasar página", argumentó.

"Es un partido que está un poco colgado entre la Copa del Rey y el parón de selecciones y no tenemos que cometer el error de ir demasiado atrás o demasiado adelante. La posición de clasificación que tenemos es excelente y fruto del trabajo que se ha hecho y del esfuerzo de los jugadores durante tantos meses de progresión. El objetivo es de intentar protegerla y mantenerla hasta el final de la temporada regular, sabemos que va a ser muy difícil. Confío que podamos estar a la altura", dijo sobre el encuentro ante el Bayern.

Por último, destacó la vuelta de Chuma Okeke al equipo: "Es importantísimo para nuestra defensa y casi decisivo. Su vuelta nos ayuda a fortalecernos en una faceta en la que hemos estado algo irregulares. Mañana va a ser un buen test para demostrar en un partido complicado en el que espero un nivel de confianza no altísimo. Espero que podamos dar una buena respuesta a nosotros mismos al club y a los aficionados".