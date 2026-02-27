Scariolo responde "a los 10 o 15 que han pitado": "Precisamente era lo que buscaba"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha afirmado que los pitos recibidos por unos "10 o 15" fans en su partido contra el Bayern Múnich eran una reacción que "precisamente" él "buscaba" tras haber perdido la final de la Copa del Rey frente al Baskonia, amortiguando así cualquier enfado hacia su plantilla.

En el Movistar Arena, tras vencer este jueves al Bayern por 93-70 en la jornada 29 de la fase regular de la Euroliga, Scariolo valoró las críticas. "Precisamente porque era lo que buscaba. En el momento en que he asumido toda la responsabilidad, la mía y las de todo el mundo, era evidentemente lo que buscaba, que los jugadores tuviesen... Aparte que, si los has contado, habrán sido 10, ¿vale?", respondió al periodista.

"Bien, porque nosotros somos capaces de...", rectificó. "Cuando un tío con 44 seguidores en una red social dice 'una parte de la afición'... pues bueno, vale. Lo repito, con respeto a los 10 o 15 que han pitado, obviamente con total libertad de poder expresar", añadió.

"Creo que es una expresión de la decepción por la derrota del domingo. Pero era un poco lo que pretendía, que los jugadores estuviesen apoyados, arropados y que, si había algo de decepción, perfectamente legítima por la derrota del domingo, eso lo llevaré. Así que todo bien", resumió finalmente el entrenador italiano en su rueda de prensa.

HEZONJA: "NO ESTAMOS AQUÍ PARA ESCUCHAR ESTA MIERDA"

Luego, en la zona mixta, también habló el alero croata Mario Hezonja y admitió "muchísimo enfado" junto a "muchísima frustración por este regalo del fin de semana". "Hemos estado muy jodidos, pero yo creo que como todos los profesionales tenemos que levantarnos, levantar la cabeza y seguir. Y la verdad es que hemos tenido un día o dos para preparar todo y pensarlo", comentó el jugador merengue sobre la final copera.

"Estoy muy orgulloso de cómo mis compañeros han salido a la pista hoy en Euroliga porque tocaba ganar y quedarse ahí arriba en los 'standings'", agregó. "También fue duro después de la Supercopa. Pero sí, para mí era muy frustrante, con mucho enfado, por no decir malas palabras. Pero sí, era muy muy muy frustrante. Lo más importante es cómo te levantas y cómo levantas la cabeza después de esto", insistió.

Igualmente opinó sobre los silbidos dirigidos hacia Scariolo por cierta parte de la afición. "No estamos aquí para escuchar esta mierda. Yo creo que todo el mundo tiene que estar con el equipo, nosotros dando el máximo para el Real Madrid. Y si no te sientes así o no quieres, pues no sigas, no vienes al partido y ya está", sentenció.

"Satisfecho no puedo estar porque hemos perdido dos títulos, pero en el día de día toca hacer el trabajo, toca hacer cuanto puedas para levantar a tus amigos; por cierto, estos ya no son mis compañeros, son amigos porque llevo mucho tiempo aquí. Entonces, si alguno se siente mal, me siento mal yo también. Hay que hacer muchas cosas para levantar el ánimo, levantar las cabezas y, como he dicho, mucho orgullo tengo después del partido por mis compañeros", reiteró Hezonja finalmente.