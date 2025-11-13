Scariolo: "La segunda parte ha sido excelente, pero la mochila de la primera fue muy pesada"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha descrito como "excelente" su segunda mitad del encuentro frente al Panathinaikos en la jornada 11 de la Euroliga, pero ha lamentado la derrota por 77-87 y la actitud de sus pupilos en una primera mitad donde "la mochila" era "muy pesada" sobre todo en defensa.

"La segunda parte ha sido excelente, con actitud y agresividad, pero la mochila de la primera parte fue muy pesada. Ellos controlaron a nuestros generadores de juego y nosotros no pudimos con los suyos, solo con Nunn. En la segunda parte hemos hecho un excelente trabajo contra los mismos, por lo que podríamos haberlo hecho mejor en la primera", afirmó este jueves el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al partido.

Scariolo ahondó en la defensa y dijo que "contra estos equipos hay que golpear primero". "Hay que tener el orgullo y la conciencia de saber que competimos contra los mejores de la competición. Tenemos que sacar consistencia. Hoy el primer tapón ha sido a falta de dos minutos, y cuando hay penetraciones en la pintura, hay que estar encima, pero no lo hemos hecho", argumentó desde el madrileño Movistar Arena.

"Queda mucho trabajo y he visto bastante cansancio. Varios jugadores estaban con poca energía, pero este es el ritmo de la competición y esto se va a seguir repitiendo. Hay que saber responder a esta situación de máxima exigencia", agregó el entrenador madridista, preocupado por la situación física de parte de su plantilla.

Por último, Scariolo valoró la actuación del base dominicano Andrés Feliz, que firmó su mejor partido de la temporada con 16 puntos. "Creíamos que estaba capacitado para intentar limitar a Kendrick Nunn y por eso ha salido de titular. Ha correspondido bien, siendo eficaz en ataque también. Su buen partido ha sido en ambos lados de la cancha", zanjó al respecto.