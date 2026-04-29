Scariolo: "El segundo partido será más difícil y es de grandísimo peso"

Sergio Scariolo durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, se mostró satisfecho por la victoria y el juego de su equipo "la gran mayoría" del partido de este miércoles ante el Hapoel Tel Aviv israelí, y con "confianza" para el segundo choque del 'playoff' de la Euroliga del viernes, que augura "más difícil" y que considera de "grandísimo peso" en una serie al mejor de cinco encuentros.

"Estamos contentos por haber empezado la serie con triunfo y por como hemos jugado la gran mayoría del partido, hasta que no se ha embarrado con una serie de episodios en la cancha que lo han llevado a un terreno diferente y también por culpa nuestra hemos perdido algo de tranquilidad y concentración", remarcó Scariolo en rueda de prensa tras el choque.

El italiano incidió que hasta entonces estuvieron "bien en los dos lados de la cancha" para contener a un "grandísimo rival que puede volver en cualquier momento al partido", aunque también reconoció que pueden "mejorar" el ataque contra la zona que les propuso al final el equipo israelí.

"Pero teniendo en cuenta el nivel y la experiencia del rival estamos contentos. Es bueno empezar 1-0, pero el segundo partido será más difícil y es de grandísimo peso en una serie a cinco partidos, tenemos que prepararnos muy bien", añadió.

Scariolo celebró que jugasen "una muy buena primera parte" y que no cometieran "muchos errores", aunque no olvidó que en la segundo bajó "el acierto pese tener tiros muy liberados". Además, no se mostró preocupado por el bajón final que provocó un peligroso acercamiento final del Hapoel. "Tenemos que aprender, ojalá sean siempre 36 minutos buenos y cuatro malos, pero tenemos que mejorar esos cuatro", admitió.

"No estoy preocupado, pero el siguiente partido no va a ser igual y el Hapoel va a jugar a su nivel de peligro y talento. Si mantenemos el nivel alto de eficacia defensiva tengo confianza en que podemos seguir compitiendo bien", aseguró el técnico madridista.

Sobre la baja de Walter Tavares, no quiso adelantar nada, aunque sabe que sin el pívot el guión "cambia". "Pero estoy contento con las prestaciones de Garuba y Len y por la respuesta del equipo en general para intentar que la 'pintura' estuviese protegida y capturásemos los rebotes", subrayó.

Antes de su comparecencia, el entrenador del Hapoel, Dimitris Itoudis, comentó "el dato" de la enorme diferencia en tiros libres en sus partidos con el Real Madrid de esta temporada. "Toda la temporada, independientemente del rival, vamos mucho al tiro libre. Tenemos jugadores con peso que atacan el poste bajo y son capaces de penetrar, y es una parte importante de nuestro plan de partido", se limitó a comentar.

Finalmente, espera el apoyo de la grada el viernes. "Ni idea de lo que ha pasado fuera. Quiero agradecer a nuestros abonados que han dado todo lo que tenían, esperemos que el viernes sean más porque nuestro número es aún superior y contamos con que puedan ir todos y ayudar a ser protagonistas de este sueño de llegar a la 'Final Four'", deseó.