Scariolo, sobre la Virtus: "Es una salida complicada"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró este lunes que el partido contra la Virtus en Bolonia, correspondiente a la primera jornada de la Euroliga de la temporada 2025-26, "es una salida complicada", ya que el italiano es un "rival muy atlético" y tendrán que estar atentos al "control de los rebotes" y la "defensa del uno para uno".

"Es una salida complicada contra un rival muy atlético, con jugadores con mucho talento anotador y en un ambiente muy atípico. Es una cancha pequeña con mucha pasión y mucho calor alrededor de los jugadores durante el partido", explicó el italiano a los medios oficiales del Real Madrid en la previa del partido en el pabellón Paladozza de Bolonia.

El ex seleccionador español considera que este primer duelo tiene "todas las incógnitas", ya que la Virtus es "un equipo que se está formando todavía" y "no tiene los mecanismos perfectamente lubricados". "Se resuelve muchas veces con el esfuerzo, la agresividad, el control de los rebotes, la defensa del uno contra uno y la concentración para jugar los finales de partido cometiendo pocos errores", concluyó en la resaca de la derrota en la final de la Supercopa Endesa en Málaga contra el Valencia Basket.